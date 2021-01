Actorul Florin Piersic împlineşte 85 de ani. Scrisoarea emoţionantă a artistului pentru fanii săi

Îndrăgitul actor român Florin Piersic împlinește astăzi 85 de ani. În ajun, el le-a transmis tuturor fanilor săi că anul acesta nu își va mai sărbători ziua de naștere alături de ei, pe scenă, din cauza măsurilor restrictive impuse de pandemia de coronavirus.

An de an, Florin Piersic obișnuia să-își serbeze ziua de naștere înconjurat de fani, la cinematograful ”Florin Piersic” din Cluj. Din cauza pandemiei, anul acesta nu va mai fi la fel, iar Florin Piersic le-a transmis fanilor săi un mesaj pe pagina sa de Facebook.

"Intrăm într-o săptămâna mare pentru mine, Florin. În câteva zile, împlinesc marele 85. Voi stiţi că n-am avut niciodată reţineri în a-mi spune vârsta. Sunt actori şi mai ales actriţe care parcă sunt născuti pe 29 februarie, aşa că înainteaza în vârsta o dată la patru ani. De fapt dacă mă gândesc bine, acum fiecare an împlinit e o victorie, mai ales dacă este trăit frumos, cu speranţă, cu bucurie. O să vedeţi şi voi când veţi ajunge aici, ceea ce vă doresc din toată inima! An de an, televiziunile, presa şi mai ales voi, publicul m-aţi sărbătorit, m-aţi răsfăţat, m-aţi aplaudat, iar eu am primit o mare de flori, vorbe minunate şi ţoată iubirea voastră, cu recunostinţă. În teatru, indiferent ce se întâmplă în viaţa actorilor de pe scenă, se spune: „Spectacolul trebuie să continue”. Ei trebuie să fie acolo, să intre în pielea personajelor lor, să vă aducă un zâmbet în suflet, sau o lacrimă în colţul ochiului. Anul ăsta, aveam în plan o altfel de întalnire, pentru că ştiţi că a devenit aproape o tradiţie să îmi petrec ziua de naştere pe scenă, cu voi alături . M-am gândit mult la asta”, a scris îndrăgitul actor.

Tot în postarea sa de pe facebook, Florin Piersic le mărturisește fanilor că este îndurerat pentru că și-a pierdut un prieten din copilărie, Rocco-Grigore Rusu, răpus de Covid-19. Actorul spune că și o altă prietenă de-a sa este infectată cu SARS-CoV-2 și se zbate între viață și moarte.

”Şi acum vine marele „Dar”: Copii, e prea multă tristeţe în lume. De curând mi-am pierdut un prieten de o viaţă, Rocco- Grigore Rusu, care a fost răpus de boala asta blestemată, iar o minunată parteneră a mea se zbate acum între viaţă şi moarte, din acelaşi motiv. Vă spun drept: mi se pare cam nepotrivit, să ne ţinem de sărbătoriri. Şi dacă nu ne vom vedea faţă în faţă, fie pe scenă, fie pe micul ecran, asta nu înseamnă că vă iubesc mai puţin. Anul asta este anul Vărsătorului, aşa că sunt convins că ne aşteaptă lucruri minunate, numai să trecem odată de perioada asta nefericită ”, a mai declarat actorul.

Florin Piersic i-a îndemnat pe admiratorii săi să se protejeze, să aibă grijă de ei, pentru a trece cu bine peste această perioadă.

Actorul le-a promis că anul viitor, pe 27 ianuarie, va organiza o întâlnire fastuoasă, pentru a se revanșa.

Florin Piersic, s-a născut la 27 ianuarie 1936, la Cluj. A absolvit Liceul de băieţi nr. 3 din Cluj (fostul Seminar Pedagogic), apoi Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică din Bucureşti, promoţia 1957, fiind coleg de generaţie cu artişti precum Leopoldina Bălănuţă, Ioana Bulcă, Ica Matache, Lucia Mara, Dumitru Furdui, Cosma Braşoveanu şi alţii.

Pe parcursul bogatei sale cariere, a interpretat zeci de roluri pe scena Naţionalului bucureştean. Celebritatea şi popularitatea actorului nu se datorează însă doar rolurilor sale de pe scenă, ci şi celor interpretate în cinematografie, Florin Piersic jucând în peste 55 de pelicule.

A fost distins cu Ordinul Meritul Cultural clasa a V-a (1967), decorat de Preşedinţia României cu Ordinul naţional "Steaua României" în grad de Cavaler (2002), iar în ianuarie 2016 a primit Ordinul Naţional "Steaua României" în grad de Ofiţer.

Pe parcursul anilor, lui Florin Piersic i-a fost acordat titlul de ''Cetăţean de Onoare'' al mai multor oraşe precum: Bacău, Cluj-Napoca, Caracal, Sighet, Suceava, Baia Mare, Oradea, Bucureşti şi Galaţi.

La 31 ianuarie 2011, Florin Piersic a primit prima stea pe Walk of Fame-ul bucureştean, în cadrul unui proiect cultural inaugurat în Piaţa Timpului din Capitală. În 2016, actorului i-a fost acordat Premiul pentru întreaga carieră în cadrul celei de-a zecea ediţii a Galei Premiilor Gopo.

Marele artist are doi fii - Florin jr. (din prima căsătorie, cu actriţa Tatiana Iekel) şi Daniel (din a doua căsătorie, cu actriţa Ana Szeles).