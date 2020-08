Actorul Dwayne Johnson îşi menţine poziţia în fruntea clasamentului celor mai bine plătiţi actori din lume

Johnson, supranumit ''The Rock'' după numele din ringul de lupte, a câştigat 87,5 milioane de dolari în intervalul 1 iunie 2019 - 1 iunie 2020, potrivit Forbes, sumă ce include onorariul de 23,5 milioane de dolari plătit de Netflix Inc pentru rolul din thriller-ul ''Red Notice''. Actorul a obţinut de asemenea venituri din propria linie de îmbrăcăminte fitness denumită ''Project Rock'' şi produsă de compania Under Armour Inc.Ryan Reynolds, care joacă alături de Johnson în ''Red Notice'', s-a clasat pe locul al doilea în topul Forbes al actorilor cu cele mai mari încasări. Reynolds a câştigat 20 de milioane de dolari în urma filmul menţionat, la care se adaugă alte 20 de milioane de dolari pentru producţia Netflix ''Six Underground''. În decursul unui an, actorul a avut încasări totale de 71,5 milioane de dolari, potrivit revistei.Actorul şi producătorul Mark Wahlberg, vedeta comediei de acţiune produse de Netflix ''Spenser Confidential'', ocupă cea de-a treia poziţie, cu 58 de milioane de dolari. Următorii pe listă sunt actorii Ben Affleck, cu 55 de milioane de dolari, şi Vin Diesel, cu 54 de milioane de dolari.Akshay Kumar, singurul star Bollywood aflat în top 10, ocupă cea de-a şasea poziţie, cu încasări de 48,5 milioane de dolari. Cea mai mare parte a veniturilor sale a fost obţinută în urma promovării unor produse, a precizat Forbes.Lin-Manuel Miranda, compozitorul musicalului ''Hamilton'', actorii Will Smith şi Adam Sandler, precum şi vedeta de arte marţiale Jackie Chan încheie lista celor mai bine plătiţi actori din lume.Sumele incluse în top reprezintă valorile dinaintea achitării impozitelor şi nu includ deduceri pentru onorariile plătite agenţilor, managerilor şi avocaţilor, a precizat Forbes.Topul celor mai bine plătite actriţe este subiectul unei liste separate întocmite de Forbes.