Actorul din Thor şi Terminator, Isaac Kappy, A MURIT

Isaac Kappy a murit, luni, după ce s-a aruncat de pe un pod din Arizona și a fost lovit de o mașină.

Actorul din "Thor" și "Terminator: Salvation", în vârstă de 42 de ani, a postat un mesaj pe Instagram cu 24 de ore înainte să moară.

Oficialii americani au confirmat că Isaac Kappy a fost lovit de un camion după ce s-a aruncat de pe podul rutier Transwestern pe Interstate 40, unde a murit, potrivit unei declarații făcute de Bart Graves, purtătorul de cuvânt al Departamentului pentru Securitate Publică din Arizona.

Cu o zi înainte să moară, actorul a scris pe Instagram că nu este un om bun și că a fost abuziv cu oamenii care l-au iubit. "Nu sunt un tip ok. Am trădat încrederea multor oameni. Am vândut droguri. Am delincvențe fiscale. Am datorii. Mi-am abuzat trupul cu țigări, droguri și alcool”, a scris Isaac Kappy pe rețeaua de socializare.

El și-a continuat mesajul pe Instagram astfel: "Și în timp ce este adevărat că mi-am petrecut multe, multe ore căutând și difuzând informații despre actorii proști, am avut prea puțină grijă față de introspecția mea, pentru acțiunile mele”.

Isaac Kappy a ajuns în anul 2018 pe primele pagini ale ziarelor din SUA după ce a fost acuzat că, în timpul unei petreceri, a strâns-o de gât pe Paris, fiica lui Michael Jackson.

De asemenea, actorul american l-a acuzat public pe Seth Green de pedofilie. Isaac Kappy a fost cunoscut pentru rolurile pe care le-a avut în filmele Thor (2011), Fanboys: Razboiul fanilor (2009) și Terminator – Salvarea (2009).