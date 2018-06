Actorul de comedie Will Ferrell şi Netflix pregătesc un film inspirat de concursul Eurovision

, scrie agerpres.ro. Vedeta de 50 de ani va scrie scenariul alături de Andrew Steele, membru al echipei faimoasei emisiuni de satiră "Saturday Night Live", în cadrul căreia Will Ferrell a apărut timp de câţiva ani.La solicitarea AFP, nici actorul, nici Netflix nu au răspuns imediat.Filmul este considerat o încercare a platformei americane Netflix de a-şi seduce clienţii din afara Statelor Unite."Acest acord oferă Netflix o comedie care va atrage (...) baza de abonaţi străini ai serviciului de streaming care sunt mai familiarizaţi cu concursul muzical", a declarat Mike Fleming Jr., specialist în film, pentru site-ul Deadline."Ferrell devine astfel cel mai recent star de comedie care va fi cap de afiş într-un proiect Netflix, într-un moment în care comediile cu vedete întâmpină probleme pe marele ecran", a continuat el.Potrivit mai multor surse media, lui Will Ferrell i-a venit ideea acestei producţii, după ce a asistat în acest an la concursul Eurovision - a cărui finală a avut loc pe 12 mai - pe care l-a descoperit graţie soţiei sale suedeze, actriţa Viveca Paulin.Concursul Eurovision, lansat în Elveţia în 1956, rămâne puţin cunoscut în Statele Unite, în pofida unor participanţi celebri precum ABBA şi Celine Dion. În total, 43 de ţari au participat la finala din acest an, care a atras un public de 200 de milioane de telespectatori.Deocamdată nu a fost stabilită nicio dată pentru lansarea filmului - cel de-al doilea proiect al lui Will Ferrell alături de Netflix după comedia romantică "Ibiza" (2018), pe care a co-produs-o, fără a face parte din distribuţie.Alte nume mari ale comediei americane au semnat, de asemenea, proiecte cu Netflix, printre aceştia numărându-se Mike Myers, Adam Sandler, Chris Rock şi Rob Schneider - toţi cu apariţii în "Saturday Night Live".