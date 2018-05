Actorul Ashton Kutcher a salvat peste 6.000 de copii din mâinile traficanţilor de persoane

Ashton Kutcher nu este doar un star de film. Actorul este de asemenea, un antreprenor care a ajutat la construirea succesului unor companii de renume dar şi un filantrop respectat. Şi probabil mulţi ar fi chiar surprinşi să afle că Ashton Kutcher face eforturi uriaşe pentru a combate traficul de fiinţe umane și de eliminare a traficului infantile de pe internet.

Numai în 2016, Thorn, organizația non-profit pe care el și fosta lui soție Demi Moore au fondat-o în 2009, a reușit să salveze peste 6.000 de victime ale traficului de persoane, majoritatea copii.

Potrivit Daily Mail, numai în 2015, circa 75% dintre supraviețuitorii exploatărilor sexual au fost "vânduți" pe internet. "Practic, traficul de persoane are loc online, la fel ca orice altceva acum, și trebuie astfel construim instrumente digitale pentru a lupta împotriva acestui fenomen", a explicat Ashton Kutcher, care se concentrează pe traficul online în lupta sa cu traficanții de ființe. De asemenea, grație unui software de una dintre companiile sale, Thorn a reușit la identificarea și prinderea a 2.000 de traficanți de persoane, scrie tabu.ro.

Prin Thron, Ahston Kutcher și asociații lui "vrea să construiască tehnologia care să-i apere pe copii de abuzul sexual". "Fiecare nouă platformă și nouă tehnologie ar putea prinde unui traficant. Ar putea fi cea mai bună armă împotriva lor. Dorim eradicarea traficului de copii pentru sex și a exploatării sexuale a copiilor. Și nu ne vom opri până când fiecare copil, va fi doar un copil", potrivit site-ului organizației.

În ianuarie 2017, Ashton Kutcher, în calitatea sa de cofondator al organizaţiei Thorn, ce luptă cu traficul de persoane, a susţinut un discurs în care a făcut referire la experienţele personale. "Ca parte a muncii mele împotriva traficului uman, am cunoscut victime în Rusia, am întâlnit victime în India, am întâlnit victimele care au fost traficate în Mexic, victimele din New York și New Jersey, și peste tot în țara noastră… am fost la raiduri FBI şi am văzut lucruri pe care nicio persoană nu ar trebui să le vadă vreodată", a spus actor în cadrul sedinţei Senatului.

shton Kutcher s-a folosit de celebritatea lui și a încurajat și pe alți actori ca prin celebritatea lor să facă gesturi marete pentru a schimba lumea în bine și a salva vieți. Următorul lui proiect se bazează pe eliminarea traficului infantil de pe internet.

Organizația Internațională a Muncii estimează că aproximativ 21 de milioane de persoane sunt victime ale muncii forțate la nivel global. Femeile și fetele vulnerabile alcătuiesc marea majoritate a victimelor traficului de ființe umane. Traficanții le promit locuri de muncă bine plătite, iar migranții care își părăsesc locurile natale pentru a scăpa de sărăcie, de conflicte sau de persecuție prezintă riscul de a deveni viitoare victime.