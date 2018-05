Actorul american Richard Gere se întoarce în televiziune după aproape 30 de ani, în serialul "MotherFatherSon", produs de BBC, în care va juca rolul unui mogul media.

Serialul, al cărui scenariu este semnat de Tom Rob Smith ("The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story") şi care va fi difuzat pe postul BBC Two, va avea opt episoade, cu durata de o oră, scrie descopera.ro



În film mai joacă actorii Helen McCrory ("Peaky Blinders", "Harry Potter"), în rolul fostei soţii a mogulului media, şi Billy Howle ("Witness for the Prosecution", "On Chesil Beach"), fiul acestora în producţia TV.



Filmările vor debuta în vară, în Londra şi Spania, iar data de lansare a serialului TV încă nu a fost stabilită.



Printre rolurile majore interpretate de Richard Gere, în vârstă de 68 de ani, într-o carieră prestigioasă se numără prestaţiile sale din "American Gigolo", de Paul Schrader, şi "Ofiţer şi gentleman", de Taylor Hackford - care i-a adus prima nominalizare la Globurile de Aur; interpretarea din drama din era jazz-ului "Cotton Club", de Francis Ford Coppola; rolul personajului negativ Mike Figgis din "Afaceri interne"; milionarul romantic Edward Lewis din comedia romantică "Frumuşica/ Pretty Woman", care i-a adus a doua nominalizare la Globul de Aur. Lor li se adaugă rolurile din drama romantică "Sommersby", de Jon Amiel, musicalul "Chicago" - pentru care a câştigat un Glob de Aur - şi "Dr. T şi femeile", un delicat studiu al relaţiilor, regizat de Robert Altman.