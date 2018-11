Actorul american Michael Douglas a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame

Foto: mindysaad.com

Celebrul actor american Michael Douglas a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame. Artistul, cu o carieră de 50 de ani, a fost însoțit la ceremonie de soția lui, Catherine Zeta-Jones, de tatăl său, legendarul Kirk Douglas, și de copii.



Michael Douglas este unul dintre cei mai apreciați actori de la Hollywood, cu două premii Oscar, mai multe Grammy-uri şi Emmy în palmares.



”Toți mă întreabă de ce a durat atât de mult până să primesc o stea pe Walk of Fame? Haideți să fim corecți, este o mare onoare, dar eu îmbătrânesc pe zi ce trece. Am vrut să sărbătoresc acest eveniment alături de soția și fiul meu, nu de infirmiere și stră-strănepoți”, a declarat Michael Douglas, actor.



În cei 50 de ani de actorie, Douglas a jucat în peste 60 de filme și seriale. Printre ele, pelicule de referinţă în cinematografie, precum ”Disclosure”, ”Wall Street” sau ”Basic Instinct”.



Steaua lui Michael Douglas este cea de-a 2648-a de pe Hollywood Walk of Fame. Mulţi actori de calibru şi oameni de televiziune importanţi nu se regăsesc printre cei omagiaţi pe Bulevardul Celebrităţilor. Printre marii absenţi se numără Robert De Niro,