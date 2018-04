Actorul american Brad Pitt va produce un film despre ancheta Harvey Weinstein realizată de The New York Times

Actorul american Brad Pitt va produce, prin compania sa, Plan B, un film care va prezenta culisele anchetei despre producătorul Harvey Weinstein pentru care publicaţia The New York Times a fost recompensată cu un premiu Pulitzer, săptămâna trecută, scrie mediafax.ro.

Companiile Plan B şi Annapurna Pictures au cumpărat drepturile asupra acestei istorii, de care sunt "responsabili" jurnaliştii Jodi Kantor şi Megan Twohey. Aceştia au primit premiul Pulitzer împreună cu jurnalistul Ronan Farrow, care a scris despre acelaşi subiect pentru publicaţia New Yorker.

Peste o sută de femei, printre care actriţe precum Rose McGowan şi Gwyneth Paltrow, l-au acuzat pe Harvey Weinstein de hărţuire sexuală, viol sau agresiune, în urma apariţiei, la începutul lunii octombrie 2017, a unui articol în The New York Times în care erau oferite detalii cu privire la mai multe plângeri pe numele producătorului de film. Weinstein a negat acuzaţiile, dar este subiectul mai multor anchete ale poliţiei americane şi britanice. Producătorul, care face tratament pentru dependenţa de sex, nu a fost încă pus sub acuzare.

În urma acuzaţiilor, în SUA a fost iniţiată o mişcare online, la care participă milioane de femei. Acestea au vorbit pe Facebook şi pe alte reţele sociale despre traumele pe care le-au suferit din cauza experienţelor de hărţuire sexuală sau abuz şi au folosit hashtag-ul "#MeToo" ("Şi Eu", n.r.). Mai multe personalităţi s-au alăturat campaniei sociale din mediul online, între acestea numărându-se Lady Gaga şi actriţele Anna Paquin şi Evan Rachel Wood. În plus, au fost şi bărbaţi care s-au implicat în acest demers, între aceştia fiind actorul Javier Munoz.

Noul film va prezenta munca jurnaliştilor care au scris despre acest subiect, similar lungmetrajului premiat cu Oscar în 2015 "Spotlight", de Tom McCarthy, despre ancheta Boston Globe privind abuzuri sexuale săvârşite în sânul Bisericii catolice, potrivit lui Ashley Momtaheni, purtătorul de cuvânt al companiei Annapurna.

Plan B Entertainment Inc, fondată de actorul Brad Pitt, a produs trei filme premiate cu Oscar - "Cârtiţa/ The Departed" (2006), de Martin Scorsese, "12 ani de sclavie/ 12 Years a Slave" (2013), de Steve McQueen, şi "În lumina lunii/ Moonlight" (2016), de Barry Jenkins. Compania a mai produs o serie de filme apreciate de criticii de specialitate şi de spectatori, precum "Ziua Z: Apocalipsa 3D/ World War Z" şi "The Lost City of Z".