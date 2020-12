Actorii teatrului "Geneza Art" cer autorităţilor să li se permită activitatea, până la ora 22.00

Actorii teatrului "Geneza Art" cer autorităţilor să li se permită activitatea, la fel ca şi în cazul celor din domeniul HORECA, până la ora 22.00. După ce acum o lună Comisia Naţională Extraordinară de Sănătate Publică a dispus sistarea activităţii teatrelor, angajaţii teatrului s-au adresat cu o solicitare oficială Guvernului pentru a li se permite să muncească, însă nici până acum nu au primit vreun răspuns."Nu vrem nimic mai mult decât să ne dea voie să existăm pentru că avem şi noi familii suntem tineri."De ziua actorului, actriţa şi regizoarea Daniela Burlaca şi-a exprimat indignarea pe facebook privind lipsa unui răspuns din partea autorităţilor."Nu cerşim, nu cerem mai mult, vrem să avem salarii. Pentru luna decembrie noi nu vom avea salariu, nu am avut salarii din luna martie până iunie, am trăit din împrumuturi pe cont propriu."În adresarea semnată de mai multe instituţii, oamenii de cultură cer să li se permită activitatea cu condiţia respectării tuturor normelor de prevenire a răspândirii noului coronavirus."Noi suntem cei care activăm în condiţii totale anti epidemice, avem tot de ce avem nevoie ca să rămânem în securitate absolută."Actorii spun că, din cauza restricţiilor impuse, mulţi dintre ei s-au văzut nevoiţi să se reprofileze, iar alţii chiar se gândesc să plece peste hotare."Actorul Dorin Gribincea recent a revenit de peste hotare, a lucrat cum nu i se cuvine unui tânăr talentat, iar în luna ianuarie din păcate va pleca din nou peste hotare.""Dacă unora le este permis să lucreze până la ora 22:00, atunci şi teatrul Geneza Art are spectacole care pot să se încheie la ora 21:55, avem timp suficient pentru a dezinfecta sala pentru noile prestaţii din ziua următoare. Este o ruşine pentru această ţară să se ia acţiuni care mimează lupta epidemică."Şi conducerea Teatrului Municipal de păpuşi "Guguţă" din Capitală cere autorităţilor să le permită activitatea, mai ales că piesele lor nu durează mai mult de 40 de minute."Capacitatea sălii e de 500 metri pătraţi şi 400 de locuri, spuneţi de cât spaţiu mai e nevoie pentru 50 de oameni să nu ne infectăm, dacă mergem într-un market mai mic şi cu o aerisire mai slabă, sala teatrului are şapte uşi, tavanul e de 10 metri, eu cred că este destul spaţiu."Activitatea instituțiilor teatrale a fost sistată în martie în încercarea de a preveni răspândirea COVID-19, iar de la mijlocul lunii iunie acestora li s-a permis organizarea spectacolelor în aer liber. Din 1 octombrie, teatrele au putut desfășura spectacole în sală cu prezența publicului.