Actorii Mircea Rusu şi Oana Pellea pe scena Teatrului Naţional "Mihai Eminescu" din Capitală

„Sunteţi cumva femeia vieţii mele? - Evident."Mircea Rusu şi Oana Pellea au fost protagoniştii piesei "Frumos e în septembrie în Veneţia".„Astăzi am venit să văd expoziţia consacrată marelui actor Ion Caramitru, dar şi spectacolul, pentru că joacă Oana Pellea şi eu o ador."„Noi am ţinut neapărat să vedem şi trupa teatrului din Bucureşti, am vrut să venim şi la celelalte spectacole, dar suntem profesori universitari şi am avut serile ocupate, predăm şi la masterat."În holul Teatrului Naţional "Mihai Eminescu" a fost organizată şi o expoziţie fotografică dedicată marelui actor şi regizor român, Ion Caramitru. Pozele au fost făcute la unul dintre ultimele spectacole în care a jucat Caramitru.„Este de datoria noastră să onorăm memoria unui mare actor, a unui om de cultură deosebit care a marcat teatrul românesc în ultima perioadă şi care a condus Teatrul Naţional vreme de 16 ani.", Florin Chioca, fotograful Teatrului Naţional "Ion Luca Caragiale".„Este un eveniment mai deosebit, cu fotografii din ultimul rol intepretat de Ion Caramitru pe scena Teatrului Naţional "Ion Luca Caragiale" Bucureşti, cu spectacolul care era planificat să fie prezentat şi aici, la Chişinău. E vorba de spectacolul "Neguţătorul din Veneţia" şi ultimul rol al lui Ion Caramitru, Shylock.", Petru Hadârcă, directorul Teatrului Naţional „Mihai Eminescu".Totuşi, publicul de la Chişinău îl va putea admira pe Ion Caramitru în rolul lui Shylock duminică, atunci când va fi proiectat spectacolul "Neguţătorul din Veneţia". Reuniunea Teatrelor Naţionale Româneşti se va încheia în 28 septembrie, cu piesa "Maria Tănase. O poveste".