Actori scumpi la vorbă. Tom Cruise primește peste 7 000 de dolari pentru fiecare cuvânt pronunțat în filme

Vorba dulce mult aduce. Proverbul se aplică şi actorului american Tom Cruise, care a primit de-a lungul carierei aproximativ 7000 de dolari pentru fiecare cuvânt pronunțat în filmele în care a jucat. Calculele au fost făcute de compania de jocuri de noroc online Casumo, care a numărat, cu ajutorul unui algoritm computerizat, toate cuvintele pronunțate de vedetele de la Hollywood în filmele lor și au împărțit totalul la onorariile primite.



Franciza ”Mission: Impossible” l-a făcut mai bogat cu aproximativ 200 milioane de dolari pe Tom Cruise. Asta pentru că actorul a primit şi o parte din veniturile înregistrate în cinematografe de filmele din această serie.

În topul actorilor care au primit sume uriașe raportate la replicile rostite pe marile ecrane urmează legendarul Kurt Russell, cu 5682 de dolari per cuvânt. În filmul ”Soldier”, pentru care a primit 15 milioane de dolari, el a avut de pronunţat doar 407 cuvinte, ceea ce înseamnă aproape 37 mii de dolari pe cuvânt.



Pe podium se află şi actorul Johnny Depp, cu o medie de 4877 de dolari pentru fiecare cuvânt pronunțat. Cele mai mari venituri i le-a adus rolul piratului Jack Sparrow din franciza ”Pirates of the Caribbean”.



Cameron Diaz este pe primul loc în rândul actrițelor. Fiecare cuvânt pronunţat în filmele în care a jucat a fost răsplătit cu 4637 de dolari. Doar pentru rolul din pelicula ”Bad Teacher”, Diaz a primit 43 de milioane de dolari.



În top ser mai regăsesc Courteney Cox, Jodie Foster şi Julia Roberts.