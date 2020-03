Actori infectaţi cu COVID-19. Kristofer Hivu și Olga Kurilenko au fost testați pozitiv

O altă vedetă testată pozitiv cu coronavirus este actrița Olga Kurilenko, partenera lui James Bond, din filmul omonim. Ea a anunţat că se simte rău de o săptămână. Acum vedeta stă acasă, ceea ce le-a sugerat să facă și fanilor ei.Ieri a aflat că a contractat virusul COVID-19 și actorul Idris Elba.”Mă simt bine. Sabrina a făcut și ea testul și se simte bine. Nu am simptome, dar am decis să fac testul pentru COVID-19, pentru că am intrat în contact cu persoane de risc. Situația este gravă. Trebuie să aveți grijă să respectați distanța socială, să vă spălați pe mâini”, a spus actorul, Idris Elba.Actorul american Tom Hanks şi soţia sa au fost externaţi dintr-un spital din Australia după ce săptămâna trecută au fost diagnosticaţi cu COVID-19.