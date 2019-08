ACTORI BĂNOŞI ŞI FAIMOŞI. Dwayne Johnson a câştigat 90 de milioane de dolari

Sunt renumiţi, frumoşi şi câştigă anual milioane de dolari. Vorbim despre cel mai bine plăţi actori din acest an. Revista Forbes a întocmit un clasament în acest sens, iar primul loc a fost ocupat de Dwayne Johnson.

Actorul american, în vârstă de 47 de ani, a obţinut venituri de aproape 90 de milioane de dolari.

"Trebuie să te întorci în Chicago."



Dwayne Johnson este cunoscut pentru rolurile sale din „Rampage“, „Skyscraper“ şi „Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw“.

În acest an, actorul va putea fi văzut în filmul „Jumanji: The Next Level“, care va fi lansat pe marele ecrane în decembrie.

Locul doi în clasamentul celor mai bine plătiţi actori a fost ocupat de Chris Hemsworth. În acest an, artistul, în vârstă de 36 de ani, a înregistrat venituri de 76,4 milioane de dolari.



Top trei a fost completat de Robert Downey Jr, cu încasări de 66 de milioane de dolari. Doar pentru rolul său din „Avengers: Endgame“, artistul a primit 55 de milioane de dolari.



În clasament au mai intrat Akshay Kumar, Jackie Chan şi Bradley Cooper.