Activităţi UTILE ŞI CAPTIVANTE. În Capitală sunt deschise centre comunitare care oferă gratuit copiilor diferite distracţii şi ore de engleză

Vara, copiii din Chişinău îşi pot petrece vacanţa nu doar în faţa computerului, dar şi să participe la diferite ateliere de creaţie sau să meargă în excursii. În sezonul estival, în Capitală activează 38 de centre comunitare care oferă gratuit copiilor diferite distracţii şi chiar fac ore de engleză.



La ora nouă dimineaţa, Centrul comunitar pentru copii "Satelit" din sectorul Botanica era plin de copii.

Cei mici se jucau într-o cameră:



"Aici sunt multe jocuri şi pictăm".



"Se practică foarte multe jocuri şi e interesant".



"Astăzi a fost prima oară când am venit aici. Facem multe jocuri, învăţăm şi lucruri noi".



Cei mai mari pictează în aer liber:



"Am învăţat la domnul Ion pictura, aici în centru".



"Din toate activităţile îmi place cel mai mult să fac biser cu doamna Veronica".



"Mergem în excursii. Şi la "Valea Trandafirilor", şi la carusel, chiar şi picnicuri, mergem şi Grădina Zoologică. În diferite locuri pe care le doresc copiii", a declarat Vera Grozavu, pedagog-organizator Centrul comunitar pentru copii şi tineri "Satelit".



Părinţii îi aduc pe copii în fiecare zi şi sunt încântaţi că cei mici învaţă diverse lucruri:



"Să nu umble străzile, să nu umble drumurile, ei se adaptează aici. Au lucrări foarte interesante".



"Eu văd cu ce ardoare şi cu ce nerăbdare vine copilul. El mi-a adus nişte desene extraordinar de frumoase".



Pentru aceste activităţi, municipalitatea a alocat 12 milioane de lei.



"Ne-ar mai trebui să majorăm şi suma de bani alocată pentru materialele didactice, pentru că copilul este copil, el are nevoie de multă hârtie, multă carioca, de tot ceea ce înseamnă materiale didactice pentru buna funcţionare a centrelor", a precizat Lucia caciuc, şefa Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copiilor.



La centrele comunitare pentru copii sunt aşteptaţi toţi copiii de la şapte la 18 ani. Lista cu adresele instituţiilor pot fi găsite pe site-ul Direcţiei pentru Protecţia Drepturilor Copiilor. În Chişinău mai sunt şi tabere private de zi, unde un sejur de 10 zile costa şi 2500 de lei.