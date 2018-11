Activitatea Moldova IT park va fi simplificată

Lista activităților care pot fi desfășurate în parcurile IT va fi extinsă, iar procedurile de verificare anuală a activității rezidenților vor fi simplificate. Guvernul a aprobat astăzi modificări la legislația privind constituirea și evaluarea activității „Moldova IT park”.

Astfel, în cadrul parcurilor vor putea fi desfășurate activități de R&D, precum și instruiri în domeniul IT, design și grafică digitală. De asemenea, vor fi simplificate procesele legate de convocarea și desfășurarea Adunării generale a rezidenților.

Primul parc pentru tehnologia informației din Republica Moldova - „Moldova IT Park” și-a început activitatea la 1 ianuarie 2018. În prezent, acesta are 299 de rezidenți, inclusiv 87 de companii IT cu capital străin. Venitul de vânzări prognozat pentru anul curent este de peste 1.8 mlrd lei. Salariul mediu lunar al angajaților rezidenților „Moldova IT park” este de circa 24000 lei lunar.