Activitatea bazinelor a fost permisă, dar cu reguli stricte. Administratorii, obligaţi să micşoreze semnificativ numărul clienţilor

O ultimă şansă de resuscitare a afacerilor pentru patronii de piscine publice. De două zile, activitatea bazinelor a fost permisă, dar cu reguli şi mai stricte. Administratorii se mulţumesc şi cu atât, mai ales că mai au puțin timp până la încheierea sezonului estival. Aceştia sunt obligaţi acum să micşoreze semnificativ numărul clienţilor şi să le asigure condiţii de siguranţă sanitară.



"Suntem prima dată anul acesta la bazin, suntem foarte bucuroşi, profităm că a rămas 2 săptămâni, puţin timp până la 1 septembrie", a spus o clientă.



"Am scris o declaraţie pe propria răspundere şi am scris că nu am fost nicăieri plecaţi şi tot asta", o explicat o altă femeie.



Adrian Focşa, proprietarul unei zone de agrement din apropierea Capitalei, spune că a fost nevoit să renunţe la programul obişnuit de lucru.



"Am evitat foarte multe din programele noastre de activităţi, ceea ce implica toate persoanele care erau prezente la piscină, jocuri în bazin, jocuri la plajă, diferite acţiuni sportive", a precizat Adrian Focşa.



Situaţie similară şi la unul dintre cele mai mare aqua parcuri din ţară. Administratorul spune că au fost nevoiţi să sisteze activitatea toboganelor pentru a evita cozile şi riscurile de infectare cu noul tip de coronavirus.



"La fiecare bazin sunt câte nouă persoane care se uită cum se odihnesc oaspeţii noştri şi totodată le reamintesc despre importanţa respectării distanţei sociale atât pe plajă la şezlong, cât şi în apă", a declarat Ion Dombrovan, administrator.



De asemenea, în vestiare nu pot intra mai mult de zece persoane odată. În această vară, piscinile şi-au început activitatea abia în luna iulie, dar după două săptămâni au fost închise conform hotărârii autorităţilor.