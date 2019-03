Activistul anticomunist Ion Moraru, fost deţinut politic, a împlinit 90 de ani

Activistul anticomunist Ion Moraru, care a stat în gulag cu romancierul şi disidentul rus Aleksandr Soljenițîn, a împlinit ieri 90 de ani. Într-un reportaj pentru un post privat de televiziune, bărbatul povesteşte despre suferințele prin care a trecut în cele cinci lagăre sovietice, dar şi despre soarta grea a celor care au încercat să reziste împotriva regimului.



Ion Moraru și colegul lui de clasă Petre Lungu au fondat un grup de rezistenţă antisovietică ”Sabia Dreptății”. Grupul a fost descoperit de NKVD în 1947, iar toţi membrii au fost arestați. Următorii ani ai vieții Ion Moraru i-a petrecut în Gulagul stalinist.



"-Eu cred că tot ce am făcut a ştiut tatăl ceresc a ştiut şi ne-a condus. Am sărit de pe scaun şi am aplaudat.

-De bucurie că aţi scăpat de pedeapsa capitală?

-Cum am rămas viu, am rămas viu eu mă aşteptam la pedeapsa capitală. Am trecut prin cinci lagăre", a spus Ion Moraru, fost deţinut politic.



A fost eliberat anticipat pe 22 iunie 1956, din lagărul de concentrare din Kazakhstan, iar când a revenit pe plaiurile natale şi anume în satul Mândâc, județul Bălți, actualmente raionul Drochia, bărbatul a fost întâmpinat cu lacrimi în ochi de rudele care au mai rămas în sat.



"Am căzut în genunchi şi le-am sărutat picioarele aşa aici. Bunelul a zis ridicăte băiete, ridicăte că tu poţi încă să te ridici. Bunelul era un om la care cuvintele aveau multe înţelesuri", a declarat Ion Moraru, fost deţinut politic.



Ion Moraru a scris două cărți autobiografice despre deportările bolșevice. Încă din anii mișcării de eliberare și renaștere națională, a fost un membru activ al Partidului Popular Creștin Democrat. Ion Moraru a fost distins cu ”Ordinul Republicii”, iar starețul Mănăstirii Putna i-a înmânat Ordinul ”Ștefan cel Mare și Sfânt” din partea Patriarhiei Române.