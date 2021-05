Activiştii Partidului "ŞOR" au oferit flori și cadouri mai multor veterani ai celui de-al Doilea Război Mondial cu ocazia Zilei Victoriei

Cu flori, cadouri și acorduri de fanfară. Aşa au fost felicitaţi mai multi veterani ai celui de-al Doilea Război Mondial cu ocazia Zilei Victoriei. In ajun de 9 mai, activiştii Partidului "ŞOR" au trecut pragul eroilor din mai multe localităţi din tara pentru a le ura sănătate si a le mulţumi pentru curajul de care au dat dovadă.Veteranul Lidia Zueva din Capitală are de 95 de ani. Femeia a primit flori de liliac, daruri, aplauze şi cuvinte recunoştinţă."Vă felicităm cu acest buchet de flori. Vă mulţumim pentru pace. Mulţumim pentru că generaţia noastră cunoaşte eroismul de care aţi dat dovadă. Noi ne mândrim că mai avem în viaţă veterani. Legenda încă este vie şi putem să vă felicităm cu această sărbătoare frumoasă."Vizita a emotionat-o pana la lacrimi pe vetaranul Lidia Zueva.Femeia a depănat amintiri cumplite de pe câmpul de luptă." Eu îmi aduc aminte cum ardeau casele şi ieşea un fum dens. Ne-au spus să ne retragem şi ne-a prins o ploaie cumplită. Din cauza asta am făcut pneumonie. M-au transportat cu avionul în Novosibirsk unde m-am tratat aproape o lună."Activiştii Partidului "ŞOR" au mulţumit şi altor veterani pentru pace şi sacrificul lor."-Multstimate Pavel Vasilevici, noi vă felicităm cu Ziua Victoriei. În cinstea acestei zile, Uraaa, Uraaa, Uraa.- Vă mulţumesc."Veteranul spune că nu-şi va uita niciodată camarazii de luptă."Eu îi ţin minte foarte bine pe toţi oamenii care au luptat în regimentul pe care eu l-am condus. Atunci nouă ne-a reuşit să distrugem 27 de avioane ale fasciştilor.""Eu sunt foarte fericit că nu au uitat de noi. Să trăiţi voi şi să nu ştiţi ce înseamnă asta război. Nu găsesc cuvinte să mă exprim la cât de mult înseamnă această sărbătoare pentru mine. "În Moldova mai sunt în viață aproape o mie de veterani ai celui de-al Doilea Război Mondial.