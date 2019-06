Activistă pentru drepturile femeilor: Banii oferiţi de ruşi PSRM-ului ar putea costa scump Republica Moldova

Ecaterina Mardarovici, activistă pentru drepturile femeilor, crede că banii oferiţi de ruşi PSRM-ului ar putea costa scump Republica Moldova.

Pe pagina sa de facebook, Mardarovici vorbeşte despre pericolul federalizării ţării, care stârneşte îngrijorare în Ucraina şi România.

"Vecinii nu-şi doresc armata rusă la Chişinău şi nici aşa-numiţii 'omuleţi verzi', a menţionat Mardarovici, care crede că singura soluţie pentru a depăşi criza în care ne aflăm, sunt alegerile anticipate.

Planul lui Dodon şi Kozak este condamnat şi liderii de opinie.

Olga Nicolenco spune că nu știe cine și când va putea să o facă, dar Dodon trebuie judecat pentru trădare de patrie.



Despre faptul că Igor Dodon este portavocea lui Kozak în ţara noastră s-a aflat sâmbăta trecută, când Publika.md a difuzat imagini de la întâlnirea lui Igor Dodon cu Vlad Plahotniuc. Chiar şi în faţa dovezilor clare, partenerul de alianţă al lui Igor Dodon, Andrei Năstase, pune la îndoială autenticitatea înregistrării video.



"Ceea ce am sesizat eu din acea înregistrare și am rugat niște colegi de-ai mei din România, colegi cu care am terminat facultatea, le-am trimis acea imagine și aștept de acolo niște rezultate ale unor expertize. Se vede foarte clar că este ceva trucat", a menţionat Andrei Năstase, președintele fracțiunii PPDA.



Igor Dodon a recunoscut, însă, că înregistrarea video este autentică şi a schimbat macazul: acum nu mai declară că e un trucaj, ci că ar fi un scenariu bine gândit, fără să spună cine l-a regizat.

300 de veterani ai războiului de la Nistru au votat o rezoluţie prin care condamnă planul de federalizare a ţării promovat de Dodon la indicaţiile Kremlinului.

În acelaşi context, şi Partidul Democrat din Moldova a inițiat o campania de colectare de semnături pentru demiterea lui Igor Dodon.