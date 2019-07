Activist civic, despre majorarea impozitelor: Nota de plată pentru ”oligarhie” o plătesc tot cei mai săraci

Activistul civic Vitalie Sprinceana a criticat pe pagina sa de Facebook majorarea impozitelor și scoaterea tichetelor de masă. Activistul civic este de părere că "nota de plată pentru ”oligarhie” o plătesc tot cei mai săraci și cu venituri mici".

"Tocmai am privit conferința de presă a ministrei finanțelor...Despre politicile fiscale incluse în raportul cu FMI...

Raportul cu FMI nu e public (pentru că trebuie aprobat de FMI încă). Între timp, înainte ca FMI să aprobe, parlamentul Moldovei va trebui sa bage niște modificări la politicile fiscale... În regim de urgență. Probabil fără dezbateri publice. Pentru că nu reușesc.

Ascultat rapid intențiile ministerului finanțelor..

Două am reținut:

- cota de impozitare rămîne unică, tot 12 %. Nici o schimbare. Milionarii tot 12 % o să plătească, ca și cei cu salarii mici...

- se scot tichetele de masă. Fără evaluare a impactului etc. Pentru că...ar fi niște venit suplimentar pentru muncitor și guvernul nu vrea să dea venituri suplimentare... Justificarea ministerului e că tichetele de masă sînt folosite de muncitori pentru cheltuieli alimentare, ca adaos la salariu. Și nu merg la educație sau la sănătate. Hei, ele de asta se numesc - tichete de masă - ca să fie folosite pentru alimentație. Și da, în condițiile în care oamenii primesc pentru o zi de muncă completă, salariul minim, evident că n-o să folosească tichetele de masă pentru a-și procura bilete la operă...În fine, guvernul le taie... Da o să aibă curajul să le ceară angajatorilor să ridice salariile? Nu, că aia e piață. Și e ”sfîntă”.

Nici un cuvînt despre alt capitol mare de cheltuieli publice solicitate de FMI - plata miliardului furat transformat in datorie publica.

Eu deja am impresia că nota de plată pentru ”oligarhie” o plătesc tot cei mai săraci și cu venituri mici", a scris Vitalie Sprinceana pe pagina sa de Facebook.