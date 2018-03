Acţiunile Facebook, în scădere cu aproape 5% după scandalul Cambridge Analytica

Cotaţia acţiunilor Facebook a înregistrat luni o scădere semnificativă, la deschiderea bursei de pe Wall Street, pe fondul dezvăluirilor privind exploatarea datelor a milioane de utilizatori ai reţelei de socializare, scrie agerpres.ro.

În jurul orei 13.35 GMT, la scurt timp după debutul tranzacţiilor la bursa de la New York, acţiunile Facebook înregistrau o scădere de 4,83%, până la 176,15 dolari, ceea ce a provocat o scădere de 0,84% a indicelui bursier Nasdaq, care regrupează acţiunile companiilor din sectorul tehnologiei.



Conform unei anchete realizate de New York Times şi The Observer, ediţia de duminică a cotidianului britanic The Guardian, firma de analiză de date Cambridge Analytica a obţinut acces inadecvat la datele a peste 50 de milioane de utilizatori de Facebook, servindu-se de ele pentru a dezvolta un soft care să permită previzionarea şi influenţarea votului alegătorilor în favoarea candidatului Donald Trump, pentru care firma a lucrat în campania din 2016.



În replică, Facebook a 'suspendat' Cambridge Analytica, acuzând-o că a colectat, fără asentimentul său, informaţii personale a milioane de utilizatori ai reţelei sociale. Facebook a suspendat, de asemenea, accesul firmei-mamă a Cambridge Analytica, Strategic Communication Laboratories (SCL), precum şi pe cele ale lui Aleksandr Kogan, psiholog la Universitatea Cambridge, şi Christopher Wylie, şef al Eunoia Technologies şi fost angajat al Cambridge Analytica.



Aplicaţia dezvoltată de Aleksandr Kogan, 'thisisyourdigitallife', se afişa pe Facebook ca 'aplicaţie de cercetare utilizată de psihologi'. Ea le propunea utilizatorilor să fie plătiţi în schimbul completării unor teste de personalitate. Circa 270.000 de persoane au descărcat această aplicaţie, permiţându-i dezvoltatorului să aibă acces la informaţii precum oraşul indicat în profil sau conţinuturile pe care le apreciaseră.



Facebook a explicat că Aleksandr Kogan a colectat în mod legal datele utilizatorilor, dar a 'încălcat regulile platformei' transmiţând aceste date către Cambridge Analytica şi lui Christopher Wylie. Însă responsabilii reţelei nu au explicat niciodată cum au fost ele obţinute sau utilizate.