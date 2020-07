Acţiunile directorului Teatrului "A. Cehov", în vizorul Parlamentului

Parlamentul va examina situaţia de la Teatrul Dramatic Rus de Stat "Anton Cehov". Decizia a fost luată de Comisia Cultură, în urma sesizării unui grup de actori, indignați de acțiunile directorului instituţiei, Constantin Haret. Aceștia invocă faptul că Haret este implicat într-un conflict de interese, după ce şi-a angajat feciorul şi cumnatul. Mai mult, ANI a constatat că directorul ar fi achitat mai multe premii soției și soacrei sale, care de asemenea sunt angajate la teatru. Constantin Haret respinge acuzațiile și a atacat decizia ANI în instanță.



În urma audierilor la Parlament, s-a decis crearea unei comisii speciale, din care vor face parte şi reprezentanții autorităților publice din domeniu. Actorii care au semnat petiția susțin că sunt supuși unor presiuni din partea directorului instituției.



NATALIA CORNIGRUȚA, actrița: "Conflictul a început chiar mai devreme de iulie 2019, când am fost obligaţi să semnăm contracte pentru o perioadă determinată, adică pentru nouă luni, ceea ce este ilegal. Problema constă într-un singur om, care a uzurpat puterea în acest teatru."



OLGA MADAN, actrița: "Feciorul lui a fost angajat fără a avea studii superioare în domeniu, dar primeşte mai mulţi bani decât toți ceilalți actori. A patra persoană este cumnatul directorului, care figurează ca angajat de șapte ani, din septembrie 2013, dar a venit la lucru o singură dată."



Directorului Teatrului "Anton Cehov", Constantin Haret, care deţine această funcție din 2010, neagă faptul că și-ar fi angajat ilegal membrii familiei sau că le-ar fi plătit premii neîntemeiat.



CONSTANTIN HARET, directorul Teatru "A.Cehov": "Referitor la această problemă (conflictul de interese - n.r.) se va expune avocatul meu și instanța va decide. Este o instituție de stat, nicio decizie nu poate fi adoptată fără un document oficial şi nimic nu poate fi achitat."



Soția și soacra directorului teatrului neagă faptul că ar fi primit bani în plus din bugetul instituției.



ALLA TUZ-HARET, actrița: "Niciun premiu în plus nu ne-au achitat, acest lucru este imposibil, pentru că este o instituție de stat. Sunt toate actele, au fost mai multe comisii, care au făcut verificări, lasă să vină și să verifice. Deja am auzit că mi-au achitat salariu în plus. Despre ce vorbiți?"



Și alți actori i-au luat apărarea lui Haret.



DMITRI COEV, regizor, actor: "Colectivul teatrului nu este auzit, ci doar cele șase persoane. Acestea nici nu se salută cu noi, ne-au blocat pe rețele de socializare. Este o aberație, oamenii lucrează, sunt regizate spectacole, despre ce conflict de interese poate fi vorba?".



Potrivit documentului emis de Autoritatea Națională de Integritate în 4 mai, directorul teatrului a admis conflict de interese, după ce a semnat pentru acordarea premiilor, a ajutorului material, precum şi achitarea concediilor și deplasărilor membrilor familiei sale. Astfel, ANI a dispus inițierea procedurii de revocarea din funcție a lui Constantin Haret, însă acesta a contestat decizia în instanţă.