Acţionarii Nissan au aprobat luni înlăturarea lui Carlos Ghosn din Consiliul de Administraţie

, scrie agerpres.ro. De asemenea, acţionarii care s-au reunit într-o adunare generală extraordinară la câteva zile după ce procurorii l-au arestat, din nou, pe Ghosn, pentru un alt director de la Nissan, Greg Kelly, care este şi el acuzat de nereguli financiare.Această adunare generală extraordinară, care a durat trei ore, s-a deschis cu regretele exprimate de directorul general de la Nissan, Hiroto Saikawa, care în tradiţia japoneză şi-a cerut scuze în faţa întregii echipe. "Am responsabilitatea de a stabiliza alianţa şi de a minimiza efectele asupra operaţiunilor noastre şi stresul în rându angajaţilor", a spus Hiroto Saikawa în faţa celor 4.200 de participanţi la adunare generală extraordinară.În 19 noiembrie, Carlos Ghosn, în vârstă de 65 de ani, a fost pus sub acuzare în Japonia pentru că ar fi omis să declare autorităţilor bursiere venituri de aproximativ 5 miliarde de yeni (38 de milioane de euro/44 de miliarde de dolari) realizate timp de cinci ani, în perioada 2010 - 2015. El este acuzat de încălcarea legislaţiei financiare şi de abuz de încredere.Trimis la Nissan în 1999 în postul de director operaţional, după ce constructorul auto japonez a încheiat alianţă de capital cu constructorul francez Renault, Ghosn este considerat principalul autor al salvării Nissan de la faliment prin reduceri de costuri. În 2000, Carlos Ghosn a devenit preşedintele Nissan, iar în perioada 2001-2017 a ocupat postul de director general, perioadă în care a reconfigurat alianţa Renault-Nissan în cel de al doilea mare constructor auto mondial după Volkswagen AG.În prezent, alianţa regrupează zece mărci de automobile (printre care Dacia, Lada, Samsung Motors, Alpine, Infiniti, Datsun etc.) cu 470.000 de salariaţi şi 122 de uzine pe toate continentele.