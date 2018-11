ACORDUL PENTRU BREXIT. Suma uriașă care va fi plătită anual de Marea Britanie

Acordul pentru Brexit negociat de guvernul premierului Theresa May ar „sărăci” Marea Britanie cu 100 de miliarde de lire pe an şi ar determina o scădere a valorii economiei britanice de 3,9% pe an, până în 2030, indică o analiză independentă, scrie digi24.ro.

Potrivit raportului realizat de Institutul naţional de cercetări economice şi sociale (NIESR), produsul intern brut al Regatului Unit pe cap de locuitor ar scădea cu 3% pe an, iar la finele primului deceniu în afara Uniunii Europene comerţul total dintre Marea Britanie şi bloc s-ar diminua cu 46%, în timp ce investiţiile străine directe ar înregistra o scădere de 21% şi productivitatea muncii o scădere de 1,3%.



Pentru a realiza această analiză - solicitată de campania People's Vote, care cere organizarea unui vot popular asupra termenilor acordului de Brexit -, institutul a comparat diferite scenarii de Brexit cu varianta rămânerii Marii Britanii în Uniune, ajungând, între altele, la concluzia că veniturile fiscale ar scădea cu 1,5 până la 2%, echivalentul unei diminuări cu 18 miliarde - 23 miliarde de lire a alocării pentru servicii publice, la preţurile de astăzi.



„Principala noastră concluzie este că, dacă propunerea guvernamentală de Brexit va fi implementată astfel ca Marea Britanie să iasă din uniunea vamală şi de pe piaţa unică a UE în 2021, până în 2030 PIB va ajunge să fie cu circa 4% mai mic decât ar fi fost în cazul rămânerii în Uniune, aceasta în mare parte pentru că vânzarea de servicii britanice ar deveni mai puţin atractivă. Acest lucru ar descuraja investiţiile în Marea Britanie şi ar face în final ca lucrătorii din Regatul Unit să fie mai puţin productivi decât ar fi fost dacă ţara ar fi rămas în UE”, explică autorii analizei.



Raportul urmează să fie prezentat luni la Londra de liderul Liberal-Democraţilor britanici, Vince Cable, şi de deputatul laburist Pat McFadden.