Acord semnat: Moldovenii se vor putea angaja legal în Bulgaria

Moldovenii se vor putea angaja legal în Bulgaria. Un acord în acest sens a fost semnat astăzi la Sofia de către ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Svetlana Cebotari şi ministrul Muncii și Politicii Sociale din Bulgaria, Biser Petkov. Acordul privind Reglementarea migrației de muncă prevede asigurarea angajării legale a lucrătorilor migranți pe teritoriul ambelor state.

"Gestionarea fluxurilor migraționale reprezintă un pas important pentru ambele state, fiind un angajament asumat la nivel național și regional. Acordul semnat astăzi este încă un pas asumat în acest sens, cetățenii vor putea munci legal, având drepturi egale pe teritoriul ambelor state, astfel, vom diminua fenomenul imigrației ilegale în scop de muncă", a declarat Svetlana Cebotari.

Instituțiile implementatoare a Acordului sunt Agenția pentru ocuparea forței de muncă din ambele state, care vor identifica ofertele de muncă depuse de către angajatori și vor selecta candidații potriviți. La rândul lor, angajatorii se obligă să acopere costurile de deplasare și acomodare, precum și achitarea salariilor în aceleași condiții ca și lucrătorii locali, iar lucrătorii migranți să se reîntoarcă în țară la expirarea contractului de muncă.

"Bulgaria întâmpină probleme majore privind forța de muncă, iar în acest sens, am inițiat semnarea Acordurilor de reglementare a migrației de muncă cu statele vecine. Până acum am semnat cu Armenia, suntem în proces de negociere cu Ucraina și astăzi am reușit să semnăm cu Moldova. Este important ca cetățenii ambelor state să fie susținuți în căutarea unui loc de muncă și să lucreze legal, doar astfel le putem asigura toate beneficiile și drepturile în țara în care se află", a menționat Biser Petkov.

Tratatul a fost încheiat pe un termen de 5 ani, cu prelungire ulterioară automată pe o perioadă de 3 ani.

Conform datelor oficiale, în anul 2016, pe teritoriul Bulgariei se aflau 5.147 de cetățeni moldoveni, iar în Republica Moldova, cu pașaport bulgar au sosit 23 de cetățeni.

Republica Moldova are încheiate 7 Acorduri în domeniul migrației de muncă, cu Ucraina, Rusia, Azerbaidjan, Belarus, Italia, Israel, Franța.