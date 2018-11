ACORD PENTRU BREXIT. Guvernul de la Londra a aprobat proiectul de acord cu UE

Marea Britanie și Uniunea Europeană sunt aproape de o înțelegere cu privire la Brexit. Asta după ce guvernul de la Londra a aprobat, după o ședință de câteva ore, proiectul de acord pentru divorțul de UE. Theresa May a dat asigurări în Camera Comunelor că documentul conține cele mai bune condiții pentru Marea Britanie.



”Aceste documente reprezintă rezultatul a mii de ore de negocieri dure purtate de oficialii britanici și al multor întâlniri pe care le-am avut cu colegii noștri din UE. Sunt convinsă că proiectul de acord este cel mai bun care a putut fi negociat”, a declarat Theresa May, premierul Marii Britanii.



În urma votului, ministrul pentru Brexit al Regatului Unit, Dominic Raab, și-a dat demisia. Proiectul de acord aprobat de Theresa May nu este însă văzut cu ochi buni de mulți parlamentari britanici, care astăzi urmează să voteze documentul.



”Ea nu a ajuns la un acord cu europenii, ci a capitulat în fața Bruxellesului. Ea le-a dat tot ce vor ei. Acum nu mai suntem un stat vasal, ci un stat sclav”, a zis Jacob Rees-Mogg, parlamentar britanic.



”Dacă să judecăm după natura dezorganizată a negocierilor, este foarte puțin probabil ca acest acord să fie unul bun pentru Marea Britanie. Noi am clarificat de la bun început că dacă înțelegerea nu va îndeplini condițiile noastre, noi vom vota împotriva ei”, a menționat Keir Starmer, parlamentar britanic.



În urma declarațiilor lui May, președintele Consiliului European, Donald Tusk, a anunțat că în data de 25 noiembrie va avea loc un summit UE în care va fi discutat și adoptat acordul de ieșire a Marii Britanii din blocul comunitar. Oficialul european s-a arătat profund dezamăgit de acest lucru.



”Nu împart entuziasmul premierului britanic cu privire la Brexit. De la bun început am spus că Brexitul aduce pierderi ambelor tabere, iar negocierile noastre sunt menite doar să limiteze proporțiile catastrofei”, a declarat Donald Tusk, președintele Consiliului European.



Tusk a menționat că, deși este trist să vadă Marea Britanie ieșind din UE, va face tot posibilul ca Brexitul să fie cât mai puțin dureros pentru ambele părți. În schimb, negociatorul șef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, s-a declarat mulțumit de acord.



”Acest acord reprezintă un pas decisiv și crucial în încheierea acestor negocieri”, a afirmat Michel Barnier, negociator șef al UE pentru Brexit.



Regatul Unit urmează să părăsească UE în data de 29 martie 2019, dar speră să ajungă la un acord cu privire la condițiile de ieșire până la sfârșitul anului. Totodată, Londra ia în considerare să extindă perioada de tranziție a Marii Britanii, care este stabilită până la sfârșitul anului 2020, până în 2022.