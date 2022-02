Acoperișul unui bloc locativ din Capitală, unde a ars în totalitate mansarda, a fost restabilit. Sinistrații au primit ajutor financiar

A fost mansardă, acum e acoperiş. Autorităţile Capitalei au terminat lucrările de construcţie a acoperişului blocului din strada Ion Pelivan, după ce mansarda acestuia a fost mistuită de flăcări acum patru luni. Cei 20 de proprietari care au rămas fără locuinţă au primit bani de la Primărie şi şi-au găsit alte locuinţe. De ajutorul financiar au beneficiat şi locatarii de la celelalte etaje, care au început reparaţiile în apartamente.

În urma incendiului, mansarda blocului nu a mai fost reconstituită. Autorităţile au decis să o înlocuiască cu un acoperiş plat.



"Peretele acesta a fost lăsat, aceasta era construcţie capitală şi noi am folosit-o ca suport pentru acoperiş.", a explicat Vadim Brînzaniuc, pretorul sectorului Buiucani.



Această femeie este unul dintre sinistraţi. Ea spune că după incendiu s-a mutat la rude, iar acum speră să termine cât mai repede reparaţia în apartament, pentru a reveni la casa ei.



"Ne-au oferit un mic ajutor, mulţumim pentru ceea ce am primit, dar puţin de ceea ce ne-a ajuns. Ne-au pus deja acoperişul, am venit acasă şi am început să facem reparaţie ca să ne putem muta, că nu putem să stăm pe la rude atâta."



Nu toţi locatarii sunt mulţumiţi de ajutorul primit de la Primărie. Ei spun că banii primiţi nu le ajung pentru a face reparaţie în toate camerele afectate de foc.



"Sunt puţini bani, sunt foarte puţini. Nu ne-au ajuns la cinci copii minori, doar o cameră am făcut, în bucătărie nu este reparaţie, în hol nu este reparaţie, doar o cameră şi gata."



Aproximativ 12 milioane de lei. Atât a costat pe municipalitate construcţia acoperişului, dar şi ajutorul financiar acordat proprietarilor de apartamente.



"Ceea ce ţine de despăgubiri, practic fiecare familie care a avut de suferit a primit câte nouă mii de lei de metru pătrat plus 50 de mii de lei per apartament pentru alte cheltuieli, cum ar fi mobilierul.", a declarat Ion Ceban, primarul Capitalei.



Amintim că incendiul devastator s-a produs în data de 23 octombrie, anul trecut. Mansarda blocului a fost cuprinsă de flăcări din cauza unei ţigări nestinse. Niciun locatar nu a avut de suferit, un pompier, însă, în cadrul operaţiunii a fost rănit la ambele picioare.