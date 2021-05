Acompaniaţi de muzică şi cu motoarele încinse. Motocicliștii și-au scos caii de fier din garaje şi au mărşăluit pe străzile Capitalei

Peste 400 de motociclişti din Capitală au deschis sezonul "pe două roţi". Însoțiti de câteva echipaje de poliţie, aceştia au traversat Capitala acompaniaţi de muzică şi cu motoarele încinse. La final de paradă, iubitorii de adrenalină s-au adunat în Scuarul Catedralei şi au sfinţit motoarele.

Traseul motocicliştilor a început la miezul zilei din centrul Capitalei. Maxim Apostol are 30 de ani şi spune că pasiunea pentru motoarele pe două roţi o are de acum şapte ani. De la deschiderea sezonului elnu lipseşte niciodată.



"Tare mult am aşteptat momentul acesta. Am făcut plăcut copiilor, mamelor, cât de cât arată frumos", a spus Maxim Apostol, motociclist.



Bikerii spun că eveniment este unul important pentru ei, întrucât anul trecut nu au putut deschide sezonul pe două roţi din cauza pandemiei de COVID-19. De asemenea, aceştia au vrut să atenționeze conducătorii auto că şi ei sunt participanţi la trafic şi merită respect:



"Am ieşit să ne vedem, ne-am săturat să stăm acasă, lucru şi casă".



"Amintim locuitorilor oraşului că motocicliştii există în trafic".



"Este deja o tradiţie pe care noi ne străduim să o menţinem. Totodată să atenţionăm şi şoferii că: atenţie au apărut şi motocicliştii în trafic!"



Printre cei prezenţi a fost şi un cetăţean italian care de 3 ani locuieşte la Chişinău şi s-a alăturat comunităţii de motociclişti de la noi.



"Este o zi foarte importantă pentru că acum începe ziua în care toţi cei pasionaţi de motociclete fac călătorii, plimbări şi ne distrăm un pic. Primim cu fericire ziua aceasta, cu o vreme bună, soare şi sperăm că va fi o vară minunată pentru motociclişti", a menționat motociclistul.



Organizatorul evenimentului, Alexandru Hîncu, spune că tradiţia de a sfinţi motocicletele se respectă de mai mulţi ani.



"Asta este un obicei creştin, cum n-ar fi, întotdeauna oamenii când se pornesc la un lucru mai mare, mai lung, vin în sfântul lăcaş şi sfinţesc. Avem motocicliştii noştri, bikerii noştri care sunt preoţi şi ei ne sfinţesc, noi desigur îi ascultăm", a declarat Alexandru Hîncu.