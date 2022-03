Achizițiile publice, în impas. Există riscul ca grădiniţele şi şcolile din ţară să rămână fără produse alimentare

Statul are probleme la încheierea contractelor de achiziţii publice din cauza inflaţiei şi a creşterii bruşte a preţurilor. Din cauza unor incertitudini de ordin economic, agenţii refuză să participe la licitaţiile organizate de autorităţi, iar cei care au încheiate contracte de livrare a produselor riscă să nu-şi poată onora obligaţiunile. În aceste condiţii, există riscul ca grădiniţele şi şcolile din ţară să rămână fără produse alimentare, iar din cauza scumpirilor semnificative a carburanţilor şi materialelor de construcţie, să fie suspendate anumite proiecte de infrastructură. Premierul Natalia Gavriliţa a cerut instituțiilor responsabile să identifice cât mai urgent soluții.



Tatiana Melnic administrează de peste 11 ani o companie care se ocupă de furnizarea produselor alimentare în şcoli şi grădiniţe. Antreprenoare a câştigat, în acest an, licitaţia publică privind livrarea legumelor, fructelor, uleiului şi a crupelor, în 133 de instituţii de învăţământ din Chişinău. Din cauza scumpirilor, cheltuielile suportate de firmă pentru achiziţionarea mărfii sunt mult mai mari decât cele din contractele de achiziţii publice, semnate acum câteva luni. În aceste condiţii, compania pe care o deţine Tatiana Melnic a ajuns în prag de faliment.



"Noi am intrat în incapacitate de plată pentru produsele alimentare. Agentul economic nu poate plăti pentru un produs mai mult decât el îl vinde. Suntem într-o perioadă de turbulență pe termen lung. Avem o presiune inflaționistă care va fi în creştere progresivă", a spus Tatiana Melnic, antreprenoare.



Una peste alta, din cauza războiului din Ucraina, unele produse alimentare fabricate în ţara vecină, nu pot fi importante, iar altele s-au scumpit considerabil. Şeful adjunct al Direcţiei educaţie Chişinău, Adrian Pavaloi, susţine că numeroşi agenţi economici, responsabili de livrarea produselor alimentare în şcoli şi grădiniţe, au anunţat că au probleme financiare.



"Ei au început să intre în minus, deoarece preţul la produsele respective sunt mult mai mari decât cele contractate de noi. Şi în anumite situaţii există riscul să nu poată aduce cantităţile care le solicităm noi", a declarat Adrian Pavaloi, şeful adjunct al DGEST.



Problemele privind livrarea produselor alimentare în şcoli şi grădiniţe devin tot mai acute în diferite localităţi din Modlova. Primarul de la Comrat, Serghei Anastasov, afirmă că agenţii economici locali refuză să participe la licitaţiile publice.



"Oamenii au refuzat, nu au vrut să aducă marfă cu preţurile vechi, că preţurile unde s-au dublat, unde cu 40 de procente, dar ei profit au numai 10. Şi ei nu pot din buzunar să scoată şi să plătească pentru noi. Şi noi am făcut contracte de valori mai mici. Nu vrem să închidem grădiniţele", a spus Serghei Anastasov, primarul oraşului Comrat.



Scumpirile din ultimele luni au afectat grav şi companiile de construcţii, contractate de stat în urma unor licitaţii publice pentru proiecte de infrastructură. În Chişinău, de exemplu, unele firme riscă să-şi suspende temporar activitatea, iar altele refuză să participe la licitaţiile noi organizate de Direcţia transport.



"- Urmează repetat să reevaluăm devizele, să reevaluăm costul obiectivelor. Pentru practic o lună pierdută de licitaţii, ne duce la necesitatea de a revizui costurile de licitare ulterioară a obiectivelor care sunt în portofoliul Direcţiei de Transport.

- Şi asta durează?

- Asta durează", a spus Vitalie Mihalache, şef de direcţie.



Despre problema privind achiziţiile publice a vorbit recent şi prim-ministrul Natalia Gavriliţa, care a cerut Ministerului Finanţelor să facă o analiză şi să vină cu soluţii pentru depăşirea acestei situaţii.

Ministrul Dumitru Budianschi a declarat pentru postul nostru de televiziune că în prezent este elaborat un set de măsuri directive şi a precizat că ele vor fi gata în câteva zile.