Achiziție RECORD. Microsoft va cumpăra compania Activision Blizzard

Microsoft va face cea mai mare achiziție din istoria sa. Gigantul american va cumpăra celebra companie de jocuri Activision Blizzard pentru 68,7 miliarde de dolari.

Este vorba despre unul dintre cei mai mari dezvoltatori de jocuri video din lume, care are în portofoliu Call of Duty, World of Warcraft şi Candy Crush. După anunţul privind achiziţia, acţiunile dezvoltatorului de jocuri video au crescut cu 37%, iar tranzacţiile pe bursă au fost suspendate.

După preluarea Activision Blizzard, Microsoft, care produce consolele de jocuri video Xbox, devine a treia mare companie de gaming din lume după venituri. Gigantul software are o cifră de afaceri anuală de peste 160 miliarde dolari şi mai mult de 180.000 de angajați.