ACEEAȘI IE pentru comemorare și distracție. Maia Sandu, luată la rost de internăuți pentru că a mers la festival, în zi de DOLIU NAȚIONAL

Premierul Maia Sandu este luată la rost de către internăuți pe Facebook. Oamenii sunt nemulțumiți de faptul că sâmbătă, în zi de doliu național, Maia Sandu a mers la un festival, unde s-ar fi distrat pe cinste.

Mai exact, la primele ore ale dimineții, premierul a participat la evenimentele dedicate comemorării victimelor deportărilor staliniste. Maia Sandu a coborât drapelul în bernă și a depus flori la memorial. Despre acest eveniment a anunțat și serviciul de presă al instituției.

Tot în seara zilei de ieri, la Holercani a avut loc festivalul Ia Mania. Unul dintre participanții la eveniment a publicat pe Facebook o fotografie unde este alături de premierul Maia Sandu.

Internăuții au criticat dur gestul premierului. Marcela Tusca a scris pe Facebook că lumea a laudat ptremierul pentru că în această zi tristă a purtat ie, dar scopul ei era altul.

Alexandru Cazacu a scris că e ca și cum ai merge "de la mort, la nuntă", iar Andrei Cosoi a continuat cu o parodie: "Nunta" (cu Dl Urschi si Dl Pirlea). Urschi: văd că ești legat. Ești din partea nirilui? Pirlea: nu, am fost la praznic la Alixîi, dumnezeu să-l ierte, să-i șie țărna ușoară. Diam la praznic s-o intins mai mult și nu am mai dovidit să trec pe acasă și deja am venit drept la nuntă. Urschi: ap am văzut că șeva nu-i normal cu tine. Ba plînjei. Ba rîdeai și chiuhuiai.", a scris Cosoi.

Întâmplător sau nu, dar serviciul de presă al Executivului nu a distribuit poze sau video de la festival, aşa cum fac de obicei. Solicitată să comenteze gestul premierului, consilierul său Cristina Bujor ne-a cerut să-i trimitem o solicitare oficială. Anterior însă chiar Maia Sandu a cerut subalternilor săi să fie deschişi cu presa, astfel încât oamenii să fie bine informaţi.

Publika.md amintește că 6 iulie este zi de doliu național, zi în care moldovenii comemorează victimele celui de-al doilea val de deportări.