Această vitamină menţine oasele sănătoase și întărește sistemul imunitar! Iată ce alimente să consumăm

Suntem fără chef, obosiţi aparent fără motiv. Ne e frig, drept care răcim mai des. Acestea sunt dezavantajele anotimpului rece, carenţele de vitamina D, care apar aproape invariabil.

D3, cea care este produsă vara natural, fără eforturi, de organism, în urma expunerii la lumina soarelui. Ştim că este foarte importantă, ne ajută să ne menţinem oasele sănătoase.

Vitamina D are un rol important si in intarirea sistemului imunitar. Prima şi poate cea mai importantă sugestie este să încercăm să creştem consumul de alimente bogate în vitamina D. Cunoscută şi sub denumirea de vitamina soarelui, vitamina D este sintetizată în mod natural în organism, atunci când ne expunem razelor solare.

Dar iarna nu-i ca vara. Ce nu mai face soarele, rezolvă alimentaţia. Prima noastră propunere este peştele.

Beneficiile vitaminei D: previne osteoporoza, previne fracturile. Vitamina D are rol în reglarea ritmului cardiac și asigură o funcţie neuromusculară normală. Aceasta stimulează activitatea sistemului imunitar și previne bolile autoimune.

Surse de vitamina D găsim în lapte, iaurt, carne de vită, ficat, peşte. Nu trebuie să uităm de sare, piper, pătrunjel, mărar şi cimbru. Adică de mirodeniile care transformă în totalitate gustul. Sosul obţinut se pune deasupra cărnii, chiar înainte să fie pusă în cuptor. Pe lângă savoare, peştele are şi puţine calorii. Ca să vă faceţi o idee, 100 de grame de somon la grătar înseamnă aproximativ 120 de calorii.

Vitamina D o regăsim însă şi în lactate, cereale, în anumite tipuri de ciuperci, dar şi în portocale. Aportul de vitamina D îl putem lua şi din suplimentele farmaceutice. Dar asta doar la recomandarea specialiştilor.

Vitamina D3 ajută procesul de absorbţie al calciului şi fosforului. Principalele simptome ale deficitului de vitamina D pot fi stările nejustificate de oboseală, senzaţia de greaţă, durerile osoase sau căderea părului.