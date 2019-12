ACCIDENTUL TRAGIC de la Cojuşna: O femeie a pierdut lupta cu viaţa. A MURIT pe patul de spital (IMAGINI DE GROAZĂ)

Un nou accident cumplit pune pe jar țara, completând, cu trei zile înainte de Crăciun, statisticile sumbre. Doua vieți au fost furate duminică seară, iar trei persoane au fost grav rănite.

Unul dintre răniţi, o femeia, a murit azi dimineaţă pe patul de spital. Acesta este bilanțul negru al tragicului accident rutier care s-a produs aseară pe traseul Strășeni – Chișinău.

O clipă de neatenție și viteza au răpit trei veți, distrugând destinele multor altor oameni, celor care îi așteptau acasă pe cei dragi, vii și nevătămați. Accidentul fatal de lângă Cojușna a transformat pentru ei o zi obișnuită de duminică, într-o duminică neagră, risipindu-le visele și speranțele într-o clipă. Impactul a fost atât de puternic, încât una dintre mașini s-a rupt în două. Rupte în bucăți sunt și familiile celor trei oameni, care și-au pierdut, în ajun de sărbători, apropiații.



Conform datelor preliminare, în accident au fost implicate patru autoturisme printre care şi un microbuz. Din imaginile de la fața locului se vede că un automobil a fost rupt în două.



Potrivit pompierilor, apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 17:54. La fața locului au venit mai multe ambulanţe şi maşini de poliţie. Pentru lucrări de deblocare și descarcerare au intervenit 3 echipaje de salvatori. Am reuşit să îl găsim pe unul dintre şoferii implicaţi în accident, însă acesta a refuzat să vorbească cu echipa noastră de filmare.



În urma accidentului la faţa locului au venit rudele celor care au avuit de suferit, dar şi şoferii care treceau prin zonă:



"M-a sunat verișorul. E tot ok cu dânsul. Nu ştiu mai mult nimic numai ce am venit şi eu nuştiu".



"Nu mă băteţi la cap. Eu m-am dus şi am văzut ce este. M-am gândit că pot cumva să îi ajut. Ajutorul este acolo".



Cel mai violent impact s-a produs între două vehicule: un autoturism de model Volkswagen Pasat şi un microbuz de model Mercedes Sprinter. Trei persoane au avut nevoie de descarcerare. Un bărbat și o femeie au decedat în drum spre spital.



"În accidental rutier au fost implicate patru mijloace de transport. În urma accidentului rutier au avut de pătimit mai mult persoane. S-a constatat decesul de către medici a două persoane şi alte două persoane au fost transportate la spitalul de urgenţă. La fel un pasager a fost transportat la spitalul de copii", a declarat Petru Malai, şeful direcţiei accidente rutiere.

Poliţia urmează să stabilească circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul.