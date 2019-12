ACCIDENTUL TRAGIC de la Cojuşna: O femeie a pierdut lupta cu viaţa. A MURIT în drum spre spital (IMAGINI DE GROAZĂ)

Un nou accident cumplit a îngrozit întreaga țară, completând, cu trei zile înainte de Crăciun, statisticile sumbre. Trei vieți au fost curmate duminică seară, iar alte trei persoane, printre care şi un copil, au fost grav rănite.

Doi oameni au murit în scurt timp după impact, iar o femeie de 32 de ani s-a stins în drum spre Institutul de Medicină Urgentă.

Acesta este bilanțul negru al tragicului accident rutier care s-a produs aseară pe traseul Strășeni – Chișinău. O clipă de neatenție și viteza au răpit trei veți, distrugând destinele celor care îi așteptau acasă. Accidentul fatal de lângă Cojușna a transformat pentru ei o zi obișnuită într-o duminică neagră, risipindu-le visele și speranțele într-o clipă. Impactul a fost atât de puternic, încât una dintre mașini s-a rupt în două. Rupte în bucăți sunt și familiile celor trei victime, care și-au pierdut, în ajun de sărbători, apropiații.



Tragedia s-a produs aseară în jurul orei 18:00. Din primele informaţii ştim că în accident au fost implicate patru autoturisme printre care şi un microbuz.



Potrivit pompierilor, apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 17:54. La fața locului au venit mai multe ambulanţe şi maşini de poliţie. Pentru lucrări de deblocare și descarcerare au intervenit 3 echipaje de salvatori.



Potrivit poliţiei, un automobil, model Volkswagen Passat, condus de un bărbat de 46 ani, cu trei pasageri la bord, deplasându-se dinspre satul Cojușna în direcția oraşului Vatra, a ieșit pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu un BMW, condus de un bărbat de 32 de ani. Apoi, automobilul s-a lovit de un microbuz, după care s-a ciocnit şi cu cel de-al patrulea automobil implicat în accident.



Maşina care a ieşit pe contrasens era condusă de un cetăţean român. Acesta, împreună cu soţia sa, au murit pe loc. Copilul de opt ani al celor doi soţi este în stare stabilă la Spitalul de Copii "Valentin Ignatenco" şi, potrivit medicilor, va fi externat în scurt timp. În aceeaşi maşină se mai afla o femeie de 32 de ani, care a murit în drum spre spital. La Institutul de Medicină Urgentă au ajuns doi bărbaţi, din alte autoturisme implicate în carambol, unul cu un politraumatism grav, iar celălalt a fost externat şi urmează să primească îngrijiri medicale la domiciliu.



"Femeia a fost adusă în stare agonală, practic în măsuri de resuscitare şi cu părere de rău un poli traumatism sever practic incompatibil cu viața. Un bărbat a fost spitalizat în stare gravă stabilă, iar acum se află în secția de reanimare. S-a făcut imediat o intervenție chirurgicală, la moment starea lui e gravă, dar stabilă", a declarat Igor Curov, vicedirectorul Institutului de Medicină Urgentă.



Ieri, la faţa locului unul dintre şoferii implicaţi în accident era conştient, dar a refuzat să vorbească cu echipa noastră de filmare.

La faţa locului au venit rudele celor care au avuit de suferit, dar şi şoferii care treceau prin zonă:



"M-a sunat verișorul. E tot ok cu dânsul. Nu ştiu mai mult nimic".



"Nu mă băteţi la cap. Eu m-am dus şi am văzut ce este. Am gândit că pot cumva să îi ajut. Ajutorul este acolo".



Poliţia a iniţiat o cauză penală şi urmează să stabilească toate circumstanțele producerii accidentului.