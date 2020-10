Accidentul de pe strada Petricani, în care trei mașini au fost făcute zob, provocat de un șofer beat

Acest conducător auto susține că a fost lovit din spate de un alt automobil, iar din inerție, a lovit maşina din fața sa."Mergeam aici pe banda aceasta din stânga şi la un moment dat m-a lovit din spate cu viteză. Am pierdut controlul, practic a fost un şoc de câteva secunde şi la un moment dat eu am lovit încă o maşină".Martorii spun că șoferul care s-ar face vinovat era în stare de ebrietate. Acesta ar fi refuzat să treacă testul alcooscopic și chiar ar fi încercat să fugă de la locul accidentului."Eu am văzut singur că era ameţit. Eu am văzut că poliţia l-a oprit să nu fugă şi a dat permisul, şi i-a zis că permisul deja nu îl mai vede"."Dumnealui indică că s-a lovit la cap. În aşa condiţii în care să excludem toate întrebările persoana urmează a fi prezentată la medic, la instituţia abilitată, unde va fi supusă examinării medicale în vederea stabilirii stării de ebrietate şi naturei ei".Poliţia urmează să stabilească toate circumstanţele producerii accidentului. Şoferul care va fi găsit vinovat riscă şase puncte de penalizare şi o amendă de 1 500 de lei.