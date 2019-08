Accidentul de la Comrat: Un copil A MURIT, iar alţi patru au ajuns la spital

Un şofer beat şi fără permis de conducere a omorât un copil şi a băgat în spital alţi patru. Tragedia s-a produs aseară în satul Dezghingea din autonomia găgăuză. Copii se jucau sub un gard în momentul în care maşina a intrat cu viteză în ei, char sub privirile părinţilor.



"Am ieşit deoarece trăiesc aici peste câteva case, şi am văzut fum. Am crezut că arde ceva pe undeva şi când am văzut, acela nu era fum, era praful în urma maşinii care a lovit copii."



"Este o tragedie foarte mare. De câţi ani trăim aici nu au fost instalate niciodată indicatoare şi nu s-a întâmplat aşa ceva. Nici o persoană nu a avut de suferit."



"Noi când am ieşit, copii erau deja jos la pământ. Unul era într-o parte, altul în altă parte, nu înţelegeam ce s-a întâmplat, iar cel mai important că totul s-a întâmplat nu pe drum, dar la marginea drumului."



Primarul localităţii spune că ar fi auzit din spusele vecinilor că șoferul, aflat la volanul maşinii, avea viteză excesivă.



"S-a întâmplat un caz tragic în satul nostru, pentru noi, cât şi pentru părinţi. Vom încerca să obţinem ca să fie începută o anchetă penală pentru că noi nu am mai avut aşa ceva în sat, cinci copii minori să aibă de suferit", a spus primarul satului Dezghingea, raionul Comrat, Piotr Tomailî.



Medicii din cadrul Spitalului din Comrat au comunicat că minorii au vârstele între opt şi 12 ani. Din nefericire, unul din cei cinci copii a pierdut lupta cu viaţa pe patul de spital, iar ceilalţi rămân a fi internaţi în secţia traumatologie.



"Am primit cinci copii în urma unui accident rutier, dintre care unul era în stare foarte gravă, cu traumă craniană deschisă, cu politraumatism. În urma îngrijirilor medicale şi eforturilor medicilor, copilul a decedat astăzi", a spus şeful departamentului urgenţă al Spitalului din Comrat, Dumitru Staleevici.



Oamenii din localitate sunt îngroziţi de cele întâmplate.



Potrivit poliţiei, bărbatul care se face vinovat de accident a fost reţinut imediat, de către oamenii legii. Acesta are vârsta de 26 de ani, şi nu deţinea permisul de conducere.



"A fost iniţiat proces penal. Pentru comiterea unei astfel de infracţiuni, legea prevedea predeapsa de la patru până la opt ani de închisoare. Persoana a fost reţinută şi se află în izolator de detenţie", a spus servicul de presă al Direcţiei Poliţia din Găgăuzia, Ana Cotar.



În continuare, poliţia din Comrat învestighează cazul.