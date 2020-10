Accidentele par să nu se mai sfârșească pe șoselele din Chișinău, iar Botanica este în topul celor mai periculoase sectoare

Tragediile pe șosele par să n-aibă sfârșit. Potrivit datelor publicate de către Inspectoratul Naţional de Securitate Publică, de la începutul acestui an au fost înregistrate peste 1400 de accidente rutiere, iar jumătate dintre acestea au avut loc în Chişinău. Cel mai periculos sector este Botanica, iar drumul care iese în evidență la acest capitol este bulevardul Dacia. Una din explicații este creșterea continuă a numărului automobilelor, în timp ce infrastructura rutieră rămâne aceeaşi.

De la începutul anului, în sectorul Botanica din capitală s-au produs 124 de accidente rutiere.



''În topul celor mai periculoase sectoare se află Botanica. De la începutul acestui an, în accidentele rutiere, produse aici, au decedat 8 persoane. Cel mai des nenorocirile se produc pe bulevardul Dacia, timp de o lună aici au avut loc 23 de accidente. În mare parte victimele care ajung sub roţile şoferilor, traversează bulevardul neregulamentar.''



Am mers cu instructorul auto, Artur Cecan, pe străzile unde se petrec cele mai multe accidente să ne spună cauza producerii acestora. Am început cu bulevardul Dacia.



''Este un număr foarte mare de maşini, iar drumurile nu fac faţă. Strada Hristo Botev cu bulevardul Dacia. Pe bulevardul Dacia sunt patru carosabile şi câte cinci benzi pe sens, iar la semafor sunt câte patru. În total sunt 8 benzi şi de aici sunt două, fluxul este mare. Deci, intrăm în intersecţie şi virăm la stânga. Noi ştim că obligaţiunea conducătorului este să cedeze celor din sens opus. Intră maxim 4 automobile şi se opresc acolo. Atunci, şoferi sunt nevoiţi de situaţie să se mute pe prima bandă şi să facă manevra la stânga.Totodată, limitând vizibilitatea şi din grabă se întâmplă accidente.'', a declarat Artur Cecan, instructor auto.



În topul clasamentului este și sectorul Centru, unde, în perioada ianuarie-septembrie a acestui an, s-au produs, 118 accidente.



''Iar, una dintre cele mai periculoase intersecţii din sectorul Centru al Capitalei este cea dintre străzile Izmail cu Ştefan cel Mare. Conform datelor statistice, de la începutul acestui an, aici au avut loc 12 accidente. Tot în acest loc s-a produs şi cumplitul accident din noaptea de 17 mai, după un pariu între şoferi. Distracţia nocturnă a costat două vieţi.''



O altă intersecție periculoasă este tot pe strada Ismail. Aici de la începutul anului s-au produs 19 accidente.



''Ne aflăm pe strada Ismail şi ne apropiem de sensul giratoriu de la combinatul de tutun, dar nu este un sens giratoriu deoarece, nu avem indicatoare.Transportul public are banda lui de circulaţie, însă restul participanţilor îşi schimbă direcţia deplasării la dreapta şi îşi schimbă şi banda de circulaţie, iar mulţi conducători auto nu se asigură în oglindă şi nu cedează celor de pe banda alăturată.''



''Nu se respectă regulile de circulaţie. ''



''Neatenţia şoferilor şi nerespectarea regulilor de circulaţie. ''



Mai mult, zilele trecute, pe reţele de socializare a apărut o înregistrare video în care o mamă îşi alaptează copilul în timp ce conducea automobilul.



''Mamele nu realizează cât de grav poate fi impactul. O frână apesată mai brusc şi toată greutatea va veni peste copil.''



Şeful secției evidență şi analiză accidente rutiere din cadrul Inspectoratului Naţional de Securitate Publică, Pavel Apostol, susţine că unele dintre cele mai dese cauze ale producerii accidentelor rutiere este viteza excesivă, conducerea automobilului în stare de ebrietate şi traversarea străzii în locuri interzise.



''Accidentele care se produc în municipiul Chişinău ajung la 40-50% din numărul total de accidente înregistrate în ţară. Cele mai multe accidente se petrec în sectorul Botanica.Spre exemplu anume pe bulevardul Dacia foarte des întâlnim acele alergări peste partea carosabilă şi riscul acestor persoane să devină victime ale accidentelor rutiere este cu mult mai mare.'', Pavel Apostol, şef secţie analiză şi accidente rutiere, INSP.



De la începutul anului în municipiul Chişinău au avut loc 553 de accidente, soldate cu 23 decese și cu 623 de răniți.