ACCIDENTE TERIBILE noaptea trecută în Capitală. Mai multe persoane au ajuns la spital (FOTO)

Un accident grav s-a produs, noaptea trecută, la intersecția strazilor Mihai Viteazul cu Albișoara, din sectorul Râșcani al Capitalei. Două mașini s-au ciocnit violent iar în rezultat una dintre ele a ajuns pe trotuar, a lovit o gheretă și s-a oprit într-o stație de troleibuze. Șoferul care s-ar face vinovat a părăsit locul accidentului.

Celălalt conducător auto, în vârstă de 19 ani, a avut nevoie de îngrijri medicale. Acesta spune că a încercat să evite impactul, însă șoferul care venea din față nu a reacționat la semnalizarea lui.

"Eu veneam din deal de la Bucuria. Și eu de pe prima bandă mă mut aproape pe-a treia și eu îi dau din faruri și îi dau semnale, dar el tot nu vede, nu vede și m-am tamponat și nu am înțeles ce s-a întâmplat și apoi am înțeles că noi ne-am lovit și am început să țin frâna și am ajuns iată în stație", a declarat unul dintre şoferi.

Martorii spun că au rămas îngroziţi de cele văzute.

"Priveam televizorul și zic să mă uit pe fereastră, văd deja dezastru aici și am venit să văd ce-i, lovitura a fost groaznică."

Poliţiştii încearcă să de-a de urmele şoferului fugar. Dacă va fi găsit, acesta riscă dosar penal.

Tot noaptea trecută, alte două persoane au ajuns cu răni la spital, după ce mașina în care se aflau s-a izbit într-un copac. Accidentul s-a produs pe bulevardul Renașterii în apropiere de Circ.

Potrivit polițiștilor, conducătorul auto a pierdut controlul volanului.

Șoferul riscă o amendă și șase puncte de penalizare.

