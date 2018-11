Accident violent la Măgdăceşti. Două mașini au ajuns aseară într-un șanț

foto: publika.md

Două maşini s-au ciocnit violent aseară la intrarea în satul Măgdăcești, din raionul Criuleni. În urma impactului, ambele au ajuns într-un șanț. Nicio persoană aflate în ele nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.



Ambii șoferi le-au spus poliţiştilor că se deplasau regulamentar. Unul dintre ei, însă, ar fi ieşit într-o depăşire periculoasă. Pentru că manevra nu i-a reuşit, automobilul s-a răsturnat.



”- M-a aruncat de acolo.

- Nu. Eu eram în spate, mergeam pe prima bandă. Mai era o mașină care a frânat, iar eu am vrut să o ocolesc. Am derapat.”



Conducătorul auto care s-ar face vinovat nu a vrut să vorbească în faţa camerei.



”Vă rog frumos, nu vrau să dau interviu. Dap îi clar din care parte veneam nu? Îmi cer scuze, nu vreau să dau interviu. ”



”Cum o apărut el în doi metri, într-o mili secundă eu nu înțeleg cum o apărut el în fundul meu, cum? Dap eu avem 80 la oră, cum să apară el într-o secundă în fundul meu?”



În maşina răsturnată se mai aflau două persoane: soţia şoferului şi un copil.



”Băietu nici nu-și dă seama ce o făcut, cum o făcut, ce o vrut să ieie, la stânga la dreapta, ori o adormit la volan, s-o pălit în mine și gata, asta-i. Eu singur în mașină eram, el era cu copil cu soția și m-am dus și i-am scos din mașină și asta-i.”



Circumstanţele exacte urmează a fi stabilite. Şoferul care se va face vinovat, riscă amendă în mărime de 1500 de lei și șase puncte de penalizare.