ACCIDENT VIOLENT în Capitală: Doi tineri, spitalizați în stare gravă (VIDEO/FOTO)

Grav accident pe bulevardul Ştefan cel Mare din Chişinău. Doi tineri, de 23 și 26 de ani, au ajuns la spital, după ce mașina în care se aflau s-a ciocnit cu un alt autoturism. Impactul a avut loc la intersecția cu strada Petru Movilă. Din imaginile video postate pe o rețea de socializare, se vede cum una dintre victime stă la pământ, iar oamenii din jur solicită cu disperare o ambulanță.



”Eu am mai chemat mai înainte aicia e aproape și dumneavoastră nu veniți, un accident puternic, Ștefan cel Mare cu Petru Movilă, Universitatea Tehnică.”



Martorii spun că vinovat de producerea accidentului s-ar face șoferița, care se deplasa pe strada Petru Movilă la culoarea roșie a semaforului.



”Mașina asta merge la roșu, da băieții eștea veneu aișia și e s-o tamponat în mașina asta și ea o ieșit din mașină și omu ista o venit și ca tipa că ea, că n-o fost doamna la volan da el o fost la volan , domnul, minte.”



Mai mult de atât, şoferiţa ar fi încercat să fugă de la locul accidentului.



”- Cine s-ar face vinovat de producerea accidentului?

- Doamna.

- Că nu a cedat trecerea?

- E la roșu o trecut doamna și o fugit de la fața locului.”



Potrivit medicilor, starea șoferului și a pasagerului este stabilă. Polițiștii urmează să stabilească toate circumstanțele producerii accidentului.