ACCIDENT TRAGIC ÎN CAPITALĂ! Bărbat, lovit mortal în timp ce traversa neregulamentar strada

Un bărbat de 63 de ani din Capitală a murit lovit de o mașină în timp ce traversa strada neregulamentar. Tragedia a avut loc noaptea trecută pe strada Calea Orheiului. Victima locuia într-un bloc din preajma locului unde s-a produs nenorocirea.



„Eu eram de fapt în curte numai am auzit pălitura și îndată, îndată am ieșit și când am văzut e vecinul nostru. Da după cum șoferii spuneau că el era după, cam pe lângă pista de pietoni era acolo, da el era după dânsa puțin.”



„Da era un om foarte bun, un om de treabă.”



Locatarii spun că accidentele rutiere sunt frecvente în zonă şi au cerut autorităților să instaleze acolo un semafor, dar așa și nu au primit răspuns.



„Nu-i primul caz, foarte mulți oameni au decedat, nu i-au măsuri, au fost scrise și înaintate niște cereri la primărie, adica ca să puie un semafor, da până acum nu s-a rezolvat nimic.”



„Pune-ți dragii mei o cameră macar de luat vederi, De ce nu puteți să puneți un polițist de ista care cu se numește „lejacii polițăiskii”. Să vedeți cu ce viteză trec ei noaptea.”



Șoferul în vârstă de 47 de ani a refuzat să discute cu echipa de filmare. Potrivit polițiștilor, bărbatul e originar din orașul Cricova.



„Tamponarea s-a produs în afara trecerii de pietoni, conducătorul automobilului se deplasa din direcția străzii Socoleni spre sensul giratoriu”, a spus ofiţerul de urmărire penală, Vlad Acciu.

Poliţia a iniţiat un dosar penal şi urmează să stabilească toate circumstanţele în care s-a produs tragedia.