Accident TERIBIL la ieșirea din Capitală. Un minor de 15 ani a murit (FOTO)

foto: Kiril Sîrbu

Accident teribil la ieșirea din Capitală. Un minor de 15 ani a murit, după ce două automobile s-au ciocnit violent. Impactul a avut loc aseară la intersecția bulevardului Dacia cu strada Băcioii Noi. La fața locului a fost nevoie de intervenția a patru ambulanțe. Mașina în care se afla adolescentul, era condusă de tatăl său. Cei doi se îndreptau spre satul Băcioi.



"Veneam dinspre aeroport. La mine era verde. A fost totul clar, în fața mea nu era nimic. Eu am încercat să trec și ca din cer a apărut pușcă, nuștiu de unde, m-a lovit. Eu am zburat, am văzut alb în fața mea. M-am uitat în dreapta și nu l-am mai văzut pe fiul meu", a spus tatăl copilului decedat.



Acesta mai susţine că celălalt șofer circula cu viteză excesivă. Bărbatul mai are doi copii, care erau într-un alt automobil cu soția sa și câteva rude pe care le-au întâlnit la aeroport. Mama copiilor spune că a fost agresată fizic de celălalt șofer, în vârstă de 28 de ani.



"Doi pumni a dat în mine, criminalul,doi pumni a dat. Eu l-am întrebat doar ce a făcut și l-am apucat așa, de guler și el mi-a dat doi pumni."



"Deci toată familia trebuia să fie în mașină. Doar că eu am zis să meargă cu noi în mașină. În ultimul moment. Sunt trei copii, cel mai mare era cu tatăl său în mașină, iar ceilalți doi copii în spate, cu noi în mașină."



Șoferul de 28 de ani a fost transportat la spital cu multiple lovituri la cap.