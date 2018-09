Accident la Peresecina. O căruță a fost lovită puternic de o mașină. Un bărbat este rănit

Un bărbat în vârstă de 70 de ani a fost rănit la cap și picior, după ce căruța în care se afla a fost lovită puternic de o mașină.

Accidentul a avut loc azi-noaptea, în satul Peresecina din raionul Orhei. Căruţaşul transporta mai mulţi saci cu struguri.



„El singur era căruțașul și noi am mers înainte că îl așteptam acasă să ne descarce poama, și când ne sună că e accident. Și ne-o luat poama și iaca - tă ce am pățit cu roada noastră îi pe șosea.”



„Căruțașul mergea la deal și mașina șeia după câte am înțeles l-o lovit din spate. Căruțașul e lovit la cap și la picior. ”



Căruțașul susţine că şoferul avea viteză mare.



„ Calu mergea iaca pe aici și când odată ca un trăsnet m-o pălit din urma și eu am căzut așa în căruță și calu îi iute la mine și o fugit. Iaca mi-o spart capul aișia îi, am căzut fără cunoștință ”



Conducătorul auto, în vârstă de 41 de ani, susține însă că nu circula cu viteză mare pe carosabil, iar căruțașul ar fi apărut din senin în fața lui.



„Da care viteză pot să am dacă nu este nici o frână pe drum. 50, 60 nu mai mult. El o ieșit nici nu știu de unde o ieșit el.”



Dacă șoferul va fi găsit vinovat, el riscă o amendă și șase puncte de penalizare.