ACCIDENT ÎNGROZITOR în apropiere de Leușeni. Un TIR încărcat cu 22 de tone de borcane s-a răsturnat (FOTO/VIDEO)

Un tir încărcat cu 22 de tone de borcane s-a răsturnat pe traseul Chişinău-Leuşeni. Accidentul a avut loc ieri seara la 20 de kilometri de la frontieră. Maşina de mare tonaj se îndrepta spre România. Şoferul în vârstă de 60 de ani a trecut alcool testul în urma căruia s-a stabilit că bărbatul nu se afla în stare de ebrietate.

Potrivit oamenilor legii, una dintre versiuni ar fi că şoferul ar fi adormit la volan. Conducătorul camionului însă neagă că accidentul s-ar fi produs din cauza oboselii, dar susţine că o maşină i-ar fi ieşit la depăşire şi pentru a evita o tragedie a frânat brusc.



''Când am apăsat brusc pe frână, camionul a început să se clatine pe drum în dreapta, stânga şi eu nu puteam să ţin volanul şi iată ce s-a întâmplat'', a spus Serghei Glascov, şoferul camionului.



În urma accidentului, nicio persoană nu a avut de suferit, însă traseul a fost blocat timp de câteva ore.



''Am redirecţionat fluxul de transport pe un traseu paralel. Cu ajutorul salvatorilor şi pompierilor din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă am curăţat o bandă, iar acum pe o bandă fluidizăm transportul rutier'', a zis Ion Bruma, ofiţer de patrulare.



Polițiștii de la Inspectoratul Național de Poliţie, Hânceşti urmează să stabilească circumstanţele exacte ale producerii accidentului.