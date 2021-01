Accident în oraşul Durleşti. Un şofer a intrat cu maşina într-o casă, după ce a încercat să ocolească o groapă

''Când am venit dimineaţa la ora 9:00, am văzut sticle de băuturi spirtoase şi am văzut că totul este distrus.'', a spus proprietarul imobilului, Ion Chiriac.''Au săpat şi au reparat ţeava apeductului şi a lăsat-o baltă. Şoferul probabil s-a ferit de această groapă şi au nimerit aici. Astăzi dimineaţă au astupat cu pietriş.'', a spus proprietarul imobilului, Ion Chiriac.''Prejudiciul este în jur de trei, patru mii de lei, dar poate şi mai bine.'', a menţionat bărbatul.''La data de 2 ianuarie am făcut un apel telefonic către "Apă-Canal" la care am solicitat să fie restabilită porţiunea drumului unde s-au efectuat lucrările, ca răspuns am avut o reacţie aşteptată că nu lucrează uzinele de asfalt. Ne-au spus că o să redeschidă activitatea uzinelor de asfalt şi o să intervină şi o să menţină într-o stare cât de cât ok''., a spus angajatul Primăriei Durleşti, Mihai Enache.Am sunat-o pe Nadeja Fotescu, purtătorul de cuvânt al întreprinderii Apă-Canal Chişinău, pentru o reacție, însă aceasta nu ne-a răspuns la telefon. Oamenii legii urmează să investigheze cazul.