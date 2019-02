ACCIDENT în LANŢ pe o şosea din Canada. Circa o sută de vehicule s-au ciocnit (VIDEO)

Accident în lanţ pe o şosea din Canada. Din cauza zăpezii de pe carosabil aproximativ o sută de vehicule s-au ciocnit.



Poliţiştii au anunţat că în accident au fost implicate şi autocisterne care transportau combustibil. Prin urmare, în urma coliziunii, pe drum s-au scurs aproximativ 500 de litri de carburanţi.

Salvatorii interveniţi la faţa locului au spus că aproximativ zece oameni au fost răniţi în urma incidentului. Prejudiciile materiale nu au fost, deocamdată, stabilite.

Multi vehicle pile up on #Hwy400 SB south of Mapleview #Barrie #PileUp #WinterStorm #WhiteOut pic.twitter.com/LYR8H9mlFt