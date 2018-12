ACCIDENT ÎN LANŢ LA DURLEŞTI. Trei maşini s-au ciocnit violent din cauza poleiului

Accident în lanţ la intrarea în Durleşti. Trei maşini s-au ciocnit violent în această dimineaţă pe strada Ialoveni.

Potrivit şoferilor, totul s-ar fi întâmplat din cauza poleiului de pe carosabil. Pentru câteva ore, în zonă s-au format ambuteiaje.



Doi dintre şoferii implicaţi în accident au scăpat fără nicio zgârietură. Cel de-al treilea conducător auto, o femeie, a avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce maşina ei a fost lovită de celelalte două vehicule, care au derapat.



"Am derapat din cauză că pe traseu nu era presurat nici cu nisip, nimic. Aveam 30 km la oră. În faţa mea au oprit două maşini brusc, n-am reuşit şi am derapat în faţa la Hyundai. "



"Din cauza carosabilului îngheţat, maşinile circulat cu viteza 20-30 km la oră. A început unul să frâneze să-l poarte şi tot aşa tot drumul toţi frânam, pe toţi ne purta."



Stratul de gheaţă de pe stradă s-ar fi format după ce în această dimineaţă, în zonă, s-a scurs multă apă din cauza unei avarii la o conductă.



"Eu am venit după accident şi era aşa un strat de gheaţă. Noi nu puteam să stăm în picioare."



Cei de la "Apă Canal" dau asigurări că apa care a ajuns pe carosabil nu va fi inclusă în factura consumatorilor.



"Întradevăr acolo a avut loc o avarie. Motivul este gradul înalt de uzură, dar totodată şi condiţiile meteo nefavorabile", a spus ofiţerul de presă al Î.M "Apă-Canal", Nadeja Fotescu.



După accident, pe strada Ialoveni a ajuns şi o autospecială de la "Exdrupo" care a împrăştiat antiderapant. Poliţia urmează să stabilească cine este vinovat de producerea impactului violent.