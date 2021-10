Accident în lanţ în sectorul Buiucani al Capitalei. O femeie însărcinată printre pasageri

Accident în lanţ în sectorul Buiucani al Capitalei. Trei automobile s-au ciocnit în această după-amiază, la intersecţia străzilor Ion Pelivan, Vasile Lupu cu Ion Creangă.

La faţa locului au fost chemaţi medicii de pe ambulanţă, care au consultat o pasageră însărcinată. Din fericire, în urma impactului, nimeni nu a avut de suferit.

Unul dintre şoferi ne-a spus că se deplasa pe strada Vasile Lupu, iar un alt conducător auto, care circula pe banda alăturată, ar fi încercat să efectueze o manevră la stânga.



"Eu am crezut că ea o să-mi cedeze, conform regulamentului ea trebuia să-mi cedeze de atâta eu nici nu m-am aşteptat de la asta, şi nu am putut evita accidentul. Am vrut să iau în partea dreaptă,da stăteau alte maşini."



"El când a lovit Toyota, a întors-o. Toyota venea din acolo încoace. Avea viteză."



Oamenii legii urmează să stabilească cine se face vinovat în producerea accidentului rutier.