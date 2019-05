ACCIDENT în centrul Capitalei. O ambulanță s-a RĂSTURNAT, iar o mașină făcută zob (VIDEO)

Embed:

Un accident violent a avut loc azi-noaptea în centrul Capitalei. O ambulanță s-a răsturnat, după ce s-a ciocnit cu o altă mașină la intersecția străziilor Vasile Alecsandri şi București. Pacientul din ambulanţă, medicii şi şoferul autospecialei au scăpat doar cu câteva zgârieturi.



"Încă o dată, dă înapoi, puțin înapoi, gata, așa îi bun, acum stinge-l și pe celălalt de acolo. În colț gata."



La fața locului au venit alte două ambulanțe pentru a transporta la spital persoanele implicate în accident. Un pasager care se alfa în celălalt automobil spune că șoferul ambulanței a trecut la roșu cu viteză. Acesta avea girofarul inclus, însă sirena nu era pornită.



"Salvarea nu a verificat că noi cedăm trecerea, adică ea o ieșit brusc în intersecție, noi am mers la culoarea verde a semaforului, noi nici nu am dovedit să reacționăm cum o ieșit el brusc."



La volanul mașinii se afla o șoferiță, care era în stare de şoc.



"N-am văzut nimic, mie mi-o sunat nora și zice ”iaca aișia de la vale am nimerit în accident.”"



Medicii și șoferul ambulanței nu au oferit prea multe detalii.



"Noi eram cu bolnavu în urmă."



Poliția urmează să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs accidentul. Conducătorul auto care va fi găsit vinovat riscă să se aleagă cu șase puncte de penalizare și o amendă de 1500 de lei.