ACCIDENT în Capitală. O maşină de poliţie s-a ciocnit cu un taxi într-o intersecţie

O maşină de poliţie s-a ciocnit cu un taxi într-o intersecţie din centrul Capitalei. Culmea ironiei este că în unul din automobile era un echipaj al Serviciului Accidente Rutiere din cadrul Poliţiei Capitalei.

În urma coliziunii, nimeni nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. Maşina oamenilor legii avea girofarul pornit, iar şoferul de taxi nu a cedat trecerea.



"Am mers și l-am văzut de departe, am crezut că o să cotească în dreapta, el nu a cotit și nu am dovedit să frânez. N-am avut viteză, cât aveam aici, vreo 40 la oră", a menţionat taximetristul.



Șoferul de taxi nu era în stare de ebrietate. Cel care va fi găsit responsabil de cele întâmplate, va fi sancționat conform legii.